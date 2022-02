«Convoi de la liberté» à Québec: les manifestants de nouveau attendus vers 11h

L’un des organisateurs du « Convoi de la liberté », qui fait entendre son ras-le-bol des mesures sanitaires depuis jeudi devant l’Assemblée nationale, invite ses sympathisants à retourner sur place vers 11h, dimanche matin.

« On va retourner au Parlement à partir de 11h, moi, « Rambo » [Gauthier] et « Big » [Grenier] on va être là », a fait savoir Keven Bilodeau dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

« Je vous invite tous personnellement à venir nous rencontrer encore une fois. Ça va être aussi festif qu’hier. [...] Legault n’aura plus le choix de reculer », indique l’homme depuis sa chambre d’hôtel à Québec.

Des dizaines de camions

Au lendemain matin de la manifestation qui a rassemblé quelques milliers de personnes sur la colline parlementaire, c’était le calme plat autour de l’Assemblée nationale.

La cacophonie incessante des klaxons des camionneurs et des sympathisants a laissé place aux bruits de moteurs habituels sur le boulevard René-Lévesque.

Quelques dizaines de camions et semi-remorques étaient encore stationnés en bordure de route, mais un avis de courtoisie du SPVQ leur demande de dégager la zone dans les prochaines heures.

«On a fait ce qu’on avait à faire, on a fait du bruit et on leur a montrer qu’on était à bout », a lancé Éric Bolduc, un camionneur encore sur place.

« Le but c’était pas de faire un siège. On va partir quand ils vont nous le demander », ajoute-t-il, précisant que les autorités ne leur avait donné aucune heure de départ pour le moment.

Calme avant la tempête?

Devant l’Assemblée, les seuls vestiges de la manifestation de la veille sont les dizaines de pancartes plantées dans la fontaine de Tourny.

Mais il pourrait s’agir seulement d’une pause avant un retour en force des manifestants.

« Legault, tes mesures et tes démesures ça n’a plus de la sens. Assez c’est assez. Tu vas faire tomber ça sinon, la pression va augmenter », a prévenu Keven Bilodeau dans sa vidéo, avant d’envoyer promener le premier ministre du Québec et celui du Canada.

