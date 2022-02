Des conditions glaciales

En plus des règles sanitaires très strictes, des athlètes et des délégations de certains pays doivent composer avec un froid sibérien depuis le début des Jeux de Pékin.

Tout d’abord, on l’a constaté lors des épreuves de bosses au cours des derniers jours. Les skieurs ont dû faire des descentes malgré un froid de -20 degrés Celsius et des vents violents.

Ces conditions glaciales ont aussi compliqué la vie des personnes responsables de la préparation de la piste. Celle-ci n’était pas dans un état optimal.

« Peut-être ai-je manqué un peu de vitesse à ma dernière descente, mais pour les sauts et la technique, j’ai fait tout ce que j’ai pu dans les conditions, a expliqué Mikaël Kingsbury après la cérémonie des médailles, dimanche.

« Ce n’était pas facile, il faisait vraiment froid et les bosses étaient vraiment feisty [difficiles à négocier]. C’est un des parcours les plus difficiles sur lequel on a compétitionné dans les quatre dernières années. »

Des chutes

Il faut mentionner que le comité organisateur des Jeux de Pékin a eu la chance de présenter une quinzaine d’événements pour tester ses installations au cours des dernières années. Est-ce que les Pékinois ont été à l’écoute des recommandations des athlètes et des entraîneurs ? On peut penser que oui, mais ils ne contrôlent pas les caprices de dame Nature.

Kingsbury a été en mesure de dompter les bosses du Parc de neige Genting, mais ce ne fut pas le cas de Justine Dufour-Lapointe et de Sofiane Gagnon qui ont été victimes d’une chute lors de la deuxième finale.

Une fondeuse frigorifiée

Le froid a également été un facteur important lors des épreuves de ski de fond. Dans un reportage du quotidien The Guardian, la délégation suédoise a critiqué les heures de départ des compétitions.

Cette remarque a été effectuée après qu’une de ses athlètes, Frida Karlsson, s’est presque effondrée avant le fil d’arrivée du skiathlon (7,5 km style libre + 7,5 km style classique). Elle tremblait comme une feuille.

Selon les règlements de la Fédération internationale de ski (FIS), les épreuves ne peuvent pas avoir lieu si la température atteint les -20 °C.

Lors de la compétition de skiathlon, il faisait -13 °C, mais la température était beaucoup plus froide en raison des vents qui balayaient la piste du Centre national de ski de fond de Zhangjiakou.

« On a des limites de température, mais je ne sais pas s’ils mesurent le refroidissement éolien, a mentionné le responsable de l’équipe suédoise, Anders Bystroem. Si la FIS mentionne qu’il fait -17 degrés et que c’est venteux, ça peut descendre jusqu’à -35. Qu’est que tu fais dans un tel cas ? »

Bystroem a demandé que l’épreuve du sprint féminin soit présentée plus tôt dans la journée en raison des prévisions glaciales attendues.

« Le skiathlon a commencé à 16 h et Frida Karlsson a été complètement détruite par le froid. Ce n’est pas une bonne chose que le sprint commence également à cette heure. »

Le ski alpin y goûte aussi

Et c’est sans compter des sessions d’entraînement de ski alpin qui ont été annulés en raison des forts vents dns la région de Yanqing.

La descente masculine a d’ailleurs été reportés plus d’une fois.