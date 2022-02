Bob Hartley dit que ça aurait r’volé dans la chambre et je n’en ai aucun doute. Quant à moi, en revoyant la scène, Jeff Petry se serait vu pour la dernière fois avec un chandail du Canadien sur le dos.

Dans ma tête, cette séquence où Petry s’avance doucement vers Kassian, qui vient de frapper violemment le jeune gardien Samuel Montembeault, c’est comme un sacrilège.

Petry, c’est le même gars qui multiplie et aligne erreurs par-dessus gaffes depuis octobre, le même qui est allé dire publiquement que son coach n’avait pas de structure, et le même gars dont l’épouse a aussi fait savoir qu’elle restait aux États-Unis, qu’elle ne revenait pas à Montréal.

Dans la catégorie « Je ne ferai rien pour cette équipe et j’ai hâte de décrisser », on a un champion.

Petit rappel amical. Après le retrait de Shea Weber, Jeff Petry devenait le défenseur numéro un du Canadien. Surtout que ce vétéran n’empoche rien de moins que 5 M$ annuellement. À 61 000 $ par match, il est maintenant l’arrière le mieux payé de son club. Dans une de ses fonctions ou définitions de tâches capitales, il y a l’exemple, le professorat.

Entouré de jeunes qui doivent apprendre vite et bien, le rôle de Petry est crucial. Comme dans le reste de sa saison, il a foiré monumentalement.

PAS DE RÉPONSE

Frapper un gardien de but, ça ne se fait pas. C’est inacceptable, intolérable, inadmissible. Tu ne peux pas être plus abandonné que Samuel Montembeault ne l’a été lorsque Zack Kassian est venu le ramasser derrière son filet. Déjà que sa défensive l’avait carrément délaissé, on lui cogne dessus et personne ne réagit. Pathétique.

Quand on a ce chandail sur le dos, quand on a ce salaire, quand on a un « A » sur la poitrine pas loin du cœur et quand on est bâti comme une armoire à glace, il faut aller à la guerre, mon grand.

Connaissez-vous bien la différence entre Jeff Petry et l’agresseur Zack Kassian ? Deux livres. Les deux font six pieds et trois pouces. Kassian pèse 211 livres, Petry 209. Ne serait-ce que pour montrer aux jeunes que ça ne se fait pas, Petry aurait dû réagir promptement, sans aucune hésitation. Pas essayer d’arracher la tête de l’autre, mais simplement lui faire savoir que poser un tel geste n’est pas gratuit.

Ne serait-ce que de l’engueuler aurait suffi. Son inertie est une insulte envers son équipe, une triste démonstration de lâcheté qui a vite fait le tour de la ligue. Je suis certain que sa valeur en a pris un coup.

Petry doit remercier le Bon Dieu que les prochains matchs du Canadien seront disputés sans spectateurs. Il doit souhaiter être échangé avant que les 21 000 connaisseurs reviennent dans les gradins. Eux, ils n’oublieront pas ce soir du 29 janvier contre Edmonton.

Même dans ma ligue de garage, si un ami, Bruno, Pif ou Harold, touche à mon gardien, on va se chicaner. Ça ne se fait pas.

Oui, cette saison du Canadien est la pire dont je peux me souvenir, et ce, de haut jusqu’en bas, à tous les étages. Quand tu dis que tu réussis à perdre la séance de repêchage...

De l’enclave