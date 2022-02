Éducation: changer de capitaine ou saborder le navire?

Les deux dernières années de pandémie ont exposé la fragilité de notre système d’éducation. La lenteur des décisions et les incohérences ont été nombreuses et le ministre Roberge fut critiqué de toutes parts.

Pourtant, il y a quatre ans, lors de l’arrivée de la CAQ au pouvoir, plusieurs voyaient en Jean-François Roberge un sauveur. Enfin un ministre de l’Éducation provenant du milieu de l’éducation, qui connaissait la réalité du terrain et qui saurait comprendre les besoins des écoles.

Dérives

Dans son livre Et si on réinventait l’école ?, on trouve plusieurs passages sur les dérives de la bureaucratie ministérielle et les incohérences du système.

En ce qui a trait à la bureaucratie ministérielle, il écrit « d’un comité à l’autre, tout le monde participe aux décisions, mais personne n’en est responsable », en parlant de l’absence d’imputabilité des gestionnaires du réseau.

Pour ce qui est des commissions scolaires, maintenant appelées centres de services scolaires, le ministre Roberge écrit « les centres de services devraient travailler pour les écoles, et non pas les gérer » et « Il faut revoir l’organisation scolaire pour que les directions d’école deviennent les défenseurs des élèves devant la commission scolaire plutôt que d’être les porte-parole de cette dernière ».

Concernant les dérives de la réforme instaurée il y a près de 25 ans, notre ministre disait « Le nivellement par le bas a créé une véritable chaîne de médiocrité dans tout notre système scolaire » et « Le pire, c’est que des relents de cette idéologie [réforme/non-redoublement] font encore des ravages ». Tous s’entendent pour dire que la transformation des commissions scolaires en centres de services n’est qu’un changement purement cosmétique.

Nous devons donc nous poser la question : « Comment se fait-il qu’un ministre de l’Éducation, ancien prof, conscient des ratés du système, aux commandes du ministère depuis quatre ans dans un gouvernement majoritaire, semble incapable de faire changer quoi que ce soit ? »

Deux hypothèses

Il y a selon moi deux hypothèses. La première est qu’une fois arrivé aux commandes, le pouvoir lui a monté à la tête et son approche décentralisatrice a été inversée afin de garder le contrôle sur le réseau de l’éducation.

La deuxième est qu’il s’est buté à un mur d’inertie bureaucratique, les changements qu’il souhaitait implanter dans son livre entrant en collision avec l’immobilisme du réseau. La deuxième hypothèse semble la plus probable.

Cela fait plus de 30 ans que notre système scolaire n’a pas évolué et la propension de la bureaucratie (par bureaucratie, j’inclus autant le ministère, les centres de services et les centrales syndicales, tous les trois souffrant de la même rigidité) à s’opposer à tout changement fait en sorte que toute idée novatrice est freinée dans son élan et n’aboutit que rarement à quelque chose de concret.

La taille de notre ministère de l’Éducation est en elle-même le premier enjeu auquel il faudrait s’attaquer. Ce dernier compte un peu plus de 1400 fonctionnaires (et ce sans compter ceux des centres de services). Si nous avions le même ratio de fonctionnaires par rapport à la population que l’Ontario (1900 pour une population de 14 millions), nous devrions avoir au plus 1000 fonctionnaires. Nous sommes encore loin des pays scandinaves (200 fonctionnaires en Suède pour 10 millions d’habitants et 100 fonctionnaires en Norvège pour 5 millions d’habitants) !

Imputabilité

Viendra ensuite l’enjeu de l’imputabilité (ou son absence) des gestionnaires du réseau de l’éducation.

Lorsqu’on analyse la situation actuelle en éducation au Québec, nous devons donc nous questionner : Faut-il changer le capitaine du bateau ou saborder le navire ?

Notre système ne pourra jamais s’améliorer sans une refonte complète de son fonctionnement et il est désormais clair que ce changement devra provenir de l’extérieur, car la bureaucratie cherchera toujours à se protéger.

La confiance du public et du réseau envers le ministre Roberge s’est tellement effritée depuis les deux dernières années qu’il est difficile de voir comment nous pourrions aller de l’avant sans un changement de leadership.

Faut-il changer le ministre ou le ministère ? La réponse est simple : les deux.

Simon Landry, Enseignant dans la région métropolitaine