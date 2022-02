Encore des doutes

Alexander Bolshunov a remporté l’or après avoir survolé l’épreuve masculine du skiathlon dimanche. Il n’en fallait pas plus pour que la performance du Russe soulève des doutes.

L’athlète du Comité olympique russe (ROC) a terminé le parcours de 30 kilomètres (15 km style libre et 15 km style classique) avec un temps de 1 h 16 min 9 s. Malgré une chute au premier tour, il a devancé son compatriote Denis Spitsov (1:17,20) par plus d’une minute.

Quant au récipiendaire de la médaille de bronze, le Finlandais Iivo Niskanen (1:18,10) a fini avec un retard de deux minutes.

Depuis l’introduction de cette discipline aux Jeux de Turin en 2006, l’écart entre le gagnant et son plus proche poursuivant n’avait jamais dépassé 10 secondes.

Une telle domination de la part d’un Russe peut soulever certaines questions. Interrogé à ce sujet après sa course, Bolshunov a lancé une invitation aux membres des médias pour mettre fin aux suspicions.

« Si vous voulez assister personnellement à mes séances d’entraînement, je vous en prie, vous êtes les bienvenus, a indiqué le fondeur de 25 ans.

« Ce sont des séances très dures. Après avoir vu comment nous nous entraînons, vous et vos lecteurs ne vous poserez plus ces questions. »

« Des athlètes propres »

Photo AFP

En raison de son système de dopage institutionnel aux Jeux de Sotchi en 2014, la Russie évolue sous un drapeau neutre à Pékin. Ce fut également le cas en 2018 à Pyeongchang.

Bolshunov avait également pris part à ces Jeux.

« Nous avons ici des athlètes propres. On fait des tests quasiment tous les jours, on doit indiquer les lieux où on se trouve, les moments où on est disponibles pour être testés. Je pense que c’est faux de nous poser à nous cette question », a affirmé Bolshunov.

Pour revenir au skiathlon, l’absence d’un fondeur norvégien sur le podium est surprenante. L’un des favoris pour remporter plusieurs médailles à ces Jeux, Johannes Klaebo, a connu une fin de course très difficile. Il a terminé au 40e rang à plus de neuf minutes du vainqueur.

« Johannes a déjà commencé à penser au sprint, confirme l’entraîneur Eirik Myhr Nossum à l’AFP. C’est important pour lui. Bien sûr, il était déçu de ne pas pouvoir suivre, mais les trois gars sur le podium ont signé une performance extraordinaire. »

première pour des Québécois

À leurs premiers pas aux Jeux olympiques, les Québécois Olivier Léveillé et Antoine Cyr se sont respectivement classés 31e et 42e à cette épreuve.

Léveillé a complété le parcours en 1 h 23 min 42 s (+7:32,3).

« J’ai réussi deux top 30 en début de saison, donc je savais que j’étais capable de répéter l’exploit. J’ai gagné plusieurs rangs après la transition en milieu de course, je sentais que mon skate allait être excellent et il fallait presque que je me contrôle pour ne pas aller trop vite afin de conserver mon énergie », a mentionné le Sherbrookois de 20 ans à Sportcom.

« Une course à oublier »

Cyr, pour sa part, a rallié l’arrivée en 1 h 25 min 26 s (+9:16,2).

« C’est une course à oublier. Le parcours et l’altitude ont eu raison de moi, a indiqué l’athlète de Gatineau de 23 ans. Je n’ai pas été capable de me démarquer dans la partie classique, qui est une de mes forces normalement. Je suis un peu déçu de la façon dont j’ai skié, mais je vais me reprendre. »

– Avec la collaboration de l’AFP et de Sportcom