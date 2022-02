ZHANGJIAKOU | Justine Dufour-Lapointe a connu une fin cruelle en finale olympique des bosses.

• À lire aussi: Des émotions fortes pour Justine Dufour-Lapointe

• À lire aussi: Ski acrobatique: pas de miracle pour les sœurs Dufour-Lapointe

La double médaillée olympique a effectué, dimanche matin, une violente chute sur la première bosse suivant son saut initial, au parc Genting, et ses espoirs de poursuivre son parcours olympique se sont envolés en fumée.

Malgré sa vive déception, Dufour-Lapointe a levé les bras pour qu’on vienne lui porter un bâton afin qu’elle puisse compléter sa descente.

Photo REUTERS

Vives émotions

Après avoir franchi le fil d’arrivée, Justine a été réconfortée par sa sœur Chloé et l’Australienne Britteny Cox avant d’aller épancher sa grande peine dans les bras de l’aînée de la famille, Maxime, qui est présente en Chine à titre de mentor de l’équipe canadienne.

« À travers les victoires et les échecs comme ce soir, je souhaite qu’on se rappelle que je n’ai jamais abandonné mon rêve olympique, a exprimé Justine déchirée par l’émotion. Les jeunes filles à la maison qui me regardaient m’ont vu continuer et arriver en bas du parcours avec le sourire. La vie n’est pas toujours belle, la vie n’est pas toujours facile, mais il faut se relever. »

« Quand je suis tombée, je ne me suis jamais posé la question, poursuit Dufour-Lapointe. Je devais me relever et terminer ma descente. J’avais un seul choix. »

Chloé avait un message pour Justine quand elle est allée la réconforter dans l’aire d’arrivée.

« Elle m’a dit que je devais être tellement fière de moi parce que j’étais descendue à fond, sans mettre les freins, et que j’avais effectué mon gros saut. C’était ça l’objectif en venant de créer l’effet wow ! et d’impressionner les juges. Ça n’a pas fonctionné, mais j’ai suivi mon plan. »

Objectif clair

En débarquant en Chine, Justine n’avait qu’un seul objectif en tête. « J’ai tellement travaillé fort au cours des dernières années pour vous offrir une Ju meilleure, encore plus forte et audacieuse, exprime celle qui a complété la finale au 20e rang. Ça n’a pas marché malheureusement. J’ai de la peine et le cœur en miettes, mais je n’ai aucun regret. »

La médaillée d’or des Jeux de Sotchi en 1994 estime que deux choix s’offraient à elle quand elle a ouvert les yeux dimanche matin. « J’avais le choix entre effectuer une descente conservatrice ou osée, a-t-elle expliqué. J’ai osé et j’y suis allée à cent pour cent. J’ai fait mon gros cork à pleine vitesse. J’ai osé pour vous offrir une Ju plus belle, plus vite et plus grande qu’à tous les autres Jeux olympiques. J’étais tellement prête. J’ai tout fait pour me rendre ici. »

Incapable d’expliquer sa chute, Dufour-Lapointe avait une pensée pour les gens à la maison.

« Ça fait mal de décevoir tout le monde. J’avais tout le support du monde entier et j’ai skié avec ma famille, mes amis et avec tout le monde qui m’aime. »

► L’Australienne Jakara Anthony a remporté l’or olympique devançant l’Américaine Jaelin Kauf et la Russe Anastasilia Smirnova. Championne olympique en titre, la Française Perrine Laffont a terminé au pied du podium.