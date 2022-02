Le gouvernement du Québec annonce la création de 14 000 nouvelles places en garderie

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a annoncé la création de près de 14 000 nouvelles places subventionnées en services de garde à travers le Québec lors d’un point de presse tenu dans la circonscription de Bourget, dimanche après-midi.

Le ministre a ainsi annoncé l'octroi de 13 974 places, «soit une grande partie des 17 000 places prévues dans le cadre du Grand chantier pour les familles lancé en octobre dernier», a fait savoir le gouvernement avant de précisé que «c'est la première fois que le gouvernement octroie autant de places aussi rapidement».

«C'est le début du Grand chantier pour les familles que j'ai annoncé en octobre. C'est un bel exemple des résultats concrets auxquels nous souhaitons arriver pour répondre aux besoins de toutes les familles du Québec au cours des prochains mois et années», a déclaré le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe.

Rappelons que Québec s’est engagé à ce que chaque enfant puisse avoir une place d'ici mars 2025 et que celles-ci soient accessibles le plus rapidement possible.

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) a indiqué que cette annonce était «une bonne nouvelle», même si «l’enjeu de la main-d’œuvre demeure».

«Qui occupera ces postes? Nous avons à cœur de maintenir la qualité du réseau public à laquelle les parents s'attendent. Faire des annonces de création de places est une chose, mais être en mesure d'assurer le service aux parents en est une autre. Il faut des éducatrices adéquatement qualifiées», a estimé la vice-présidente de la CSQ, Line Camerlain.

«Oui, la mise en place de formations rapides peut aider à attirer de la main-d'œuvre, mais il faut continuer de viser une formation complète et adéquate», a-t-elle ajouté.

