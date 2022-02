Le milieu touristique veut un plan de déconfinement

La mairesse de Montréal, Tourisme Montréal et la SDC Montréal Centre-Ville demandent un calendrier de déconfinement pour avoir un peu plus de prévisibilité pour les prochaines semaines.

Une décision demandée pour aider les grands événements qui ont besoin de plusieurs mois pour préparer leurs événements.

«On est à la remorque, quand je dis que j’ai peur que l’on manque le bateau, c’est ça parce que nous devons absolument pour le milieu culturel, évènementiel, des hôtels des restaurants leur donner cette prévisibilité dont ils ont autant besoin», explique la mairesse Plante.

D’ailleurs, une cinquantaine de congrès ont déjà annulé leurs événements dans la métropole, ce qui représente des dizaines de millions de dollars en retombée pour la Ville.

«L’année dernière, c’était un contexte différent et je pense que l’on comprend très bien, mais là cette année on se dit qu’il ne faut pas qu’à nouveau Montréal se retrouve isolée et on veut continuer d’être une destination de choix comme on l’a toujours été», dit-elle.

La grande inquiétude des partenaires c’est de perdre des évènements à long terme puisqu’ils ont dû à nouveau se relocaliser.

«Notre positionnement sur l’échiquier mondial a pris des décennies à se développer. Si aujourd’hui, on a un palais des Congrès qui est capables d’accueillir des événements de calibre mondial, des hôtels de réputation mondiale, une gastronomie reconnue à l’internationale, des événements qui font le tour du monde c’est que nous avons tout un écosystème qui a travaillé ensemble, alors oui il y a un risque réel de perdre notre avantage», mentionne Glenn Castanheira, directeur général de la SDC Montréal Centre-Ville.

