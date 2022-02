Le plus grand rêve de Louis XVI

Fasciné par l’esprit visionnaire de Louis XVI, ses connaissances de pointe en plusieurs domaines, sa passion pour la navigation et son destin tragique, l’écrivain français Gérard de Cortanze en propose un portrait réhabilité dans son nouveau roman, Le roi qui voulait voir la mer. Il présente un épisode méconnu du règne de Louis XVI qui aurait pu changer totalement le cours de l’Histoire de France.

Louis XVI, qui a régné de 1774 à 1792 avant d’être guillotiné en 1793, à l’âge de 38 ans, n’avait jamais voyagé jusqu’aux rives de son royaume, à la différence de Louis XIV. Passionné de navigation et de cartographie, il décide de se rendre à Cherbourg, en Normandie, pour voir la mer.

Louis XVI, un roi lettré qui parle plusieurs langues, en connaît beaucoup sur les navires et la navigation, au point de dresser la carte du voyage autour du monde de La Pérouse. Lorsqu’il visite enfin Cherbourg et qu’il rencontre les gens de cette région, sa vision du monde se précise. Il ne sera pas un roi comme les autres.

Gérard de Cortanze explique que l’enfance de Louis XVI le fascine depuis longtemps.

« Lorsqu’il était petit, il montait sur les terrasses du château de Versailles et demandait aux adultes qui l’entouraient de quel côté était la mer », commente--t‐il, en entrevue.

« Il connaissait parfaitement l’astronomie, il connaissait tout sur la mer, sur les voyages. Il lisait Cooke dans le texte. C’était un très grand cartographe. Durant son règne très court, il a réussi un exploit extraordinaire : il a fait de la marine française l’équivalent de la marine anglaise. »

Un voyage méconnu

L’écrivain à la prose magnifique ajoute que Louis XVI avait un rapport à la mer et à la marine très particulier. Malgré cela, à 32 ans, il n’était toujours pas monté sur un bateau et n’avait toujours pas vu la mer.

« Il décide un jour de construire une rade dans le port de Cherbourg pour mettre à l’abri la marine française qu’il est en train de développer. Il voulait utiliser la construction du chantier pour aller voir enfin la mer. Ce voyage est très peu connu et c’est ça qui m’intéressait. »

En 1786 – très peu de temps avant la Révolution française –, Louis XVI sort de Versailles pour aller enfin visiter Cherbourg.

« Ce qui est fascinant dans ce périple, c’est qu’au fur et à mesure qu’il avance vers Cherbourg, il va à la rencontre de son peuple et se rend compte qu’il est aimé de son peuple. Il est beaucoup plus à l’aise avec son peuple qu’avec les courtisans et le clergé. C’est quelqu’un qui déteste la cour, le clergé et la noblesse. »

Réhabilitation du roi

Gérard de Cortanze voulait d’abord écrire un livre poétique sur ce voyage d’un jeune homme qui traverse la Normandie.

« Au fur et à mesure, le livre s’est transformé. Je ne suis ni royaliste ni nostalgique de la monarchie. Mais en travaillant sur ce sujet, je me suis aperçu que le bouquin, à la fin, était une réhabilitation de Louis XVI. »

Gérard de Cortanze a publié plus de 90 livres, traduits en 25 langues.

Il est lauréat de nombreux prix littéraires, dont le Renaudot pour Assam.

Il est également éditeur.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« D’aucuns pourraient penser que cette connaissance pointue des voyages qu’il n’avait jamais effectués, de navires dont il pouvait nommer toutes les pièces, mais sur lesquels il n’était jamais monté et qu’il n’avait jamais vus qu’en maquettes, constituait un handicap affreux. C’était tout le contraire. Cette abstraction l’avait poussé au rêve. Tout le passionnait dans la mer, même le commerce qu’elle engendrait et dont il ne voulait retenir que la part d’inconnu : le développement du commerce du thé, l’intérêt grandissant pour les soieries et la porcelaine chinoises, l’expansion orientale aimantée par le goût des épices, du poivre, de la muscade, sans oublier le café venu de la lointaine Arabie. »