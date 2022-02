Le premier solo de Julie Le Breton

Pour la première fois de sa carrière, Julie Le Breton sera seule sur scène pour porter une pièce avec Les dix commandements de Dorothy Dix, dès le 8 février à l’Espace Go.

« Je m’étais toujours dit que je ne ferais jamais de solo, confie la comédienne en entrevue. Ce que j’aime dans le théâtre et dans mon travail, c’est l’aspect grégaire, le fait d’être entourée et de travailler en équipe. »

Mais elle a été convaincue par cette création de Stéphanie Jasmin qui, en plus de signer le texte, assure la conception vidéo et la scénographie de cette œuvre mise en scène par son conjoint, Denis Marleau.

« Quand j’ai vu le souffle et la candeur de son écriture, cela m’a conquise, affirme Julie Le Breton. Je suis très habitée par ce projet. C’est une charge de travail titanesque, mais je suis très fière du boulot accompli. »

Annulée l’hiver dernier en raison de la pandémie, cette production a failli connaître le même sort cette année. « C’est sûr que c’était particulier, lance la personnalité féminine de l’année 2020 au Gala Artis. Comme tout le monde du milieu théâtral, on a fait preuve de lâcher-prise face à l’incertitude des mesures sanitaires. »

L’annonce de l’ouverture prochaine des salles de spectacle a revigoré celle adulée du public pour Les beaux malaises à TVA.

Les conseils de Dorothy Dix

Pour écrire cette pièce, Stéphanie Jasmin s’est inspirée de sa grand-mère pour porter la voix d’une femme qui a traversé le 20e siècle sans faire de vague, en tentant simplement de faire de son mieux et d’être heureuse.

« C’est une parole de femme qu’on entend peu, les réflexions très intimes de celle qui n’est pas une héroïne ou qui n’a rien vécu d’extraordinaire, mais qui mérite d’être entendue », note l’actrice.

Elle explique que son personnage voit l’émancipation de la femme au fil des décennies, sans vraiment pouvoir en profiter. Pour passer à travers, la protagoniste s’accroche aux dix commandements de la chroniqueuse américaine Elizabeth Meriwether Gilmer, alias Dorothy Dix. Celle-ci a réellement existé et elle a connu beaucoup de succès en prodiguant des conseils de bonheur dans des journaux des États-Unis, mais aussi de pays comme le Canada et l’Australie.

« C’est la voix d’une femme qui est sans âge, mentionne Julie Le Breton au sujet de son personnage. C’est comme si on rencontrait cette femme lorsqu’elle a 10 ans, 30 ans, 70 ans. Moi qui suis rendue à 46 ans, au milieu de la vie, je trouvais intéressant de me projeter entre ce qu’il y a en avant et le passé. »

Le bonheur selon Julie Le Breton

La comédienne espère que cette proposition sera bel et bien jouée comme prévu à Paris au printemps, si l’évolution de la COVID-19 le permet.

Récemment, elle a terminé le tournage de la minisérie basée sur la pièce de Michel Marc Bouchard La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, dans lequel elle interprétait le personnage principal au TNM. Cette production dirigée par Xavier Dolan sera présentée sur Club illico.

Que ce soit pour des projets théâtraux ou de la télévision grand public, Julie Le Breton a réussi à faire sa marque dans plusieurs créneaux, ce qui est plutôt rare.

« Je suis hyper instinctive dans ce que je décide d’accepter, en évoquant la recette de son succès. Je crois que mes choix me ressemblent : c’est hétéroclite. Mon but dans la vie, ce n’est pas d’être connue, mais de sortir de ma zone de confort. Et l’aspect plaisir est en haut de la liste ! »

Les dix commandements de Dorothy Dix sera présentée du 8 au 27 février à l’Espace Go.