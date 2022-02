Les coulisses de l’immobilier: des images qui font bonne impression

Ce reportage a été réalisé en partenariat avec le courtier immobilier Pierre-Olivier Vear.

Le temps où seule la visite d’une maison permettait de faire une bonne première impression auprès des acheteurs est définitivement révolu. Aujourd’hui, les gens magasinent d’abord leur future propriété sur internet, à travers des photos et des vidéos qui doivent susciter l’envie d’y vivre, avant même de l’avoir visitée. Zoom sur une prise d’images réussie, avec le courtier Pierre-Olivier Vear.

Bien que cette étape primordiale de la vente peut s’avérer une source de stress pour les vendeurs, celui-ci s’estompe rapidement lorsqu’ils constatent qu’une équipe s’occupe de tout! Par exemple, dans l’équipe de PO Vear une directrice artistique, un caméraman professionnel et deux courtiers se chargent de rendre la propriété parfaite, une pièce à la fois. Les clients sont emballés de voir le temps et les efforts qui sont déployés pour que la maison soit «wow», mentionne le courtier de Re/Max 1er Choix.

Photo courtoisie, Mike Sickini

Les photos prises à différents moments de la journée pour capter les multiples ambiances qui animent la propriété, mettent en lumière les points forts de celle-ci, révélant quelquefois des mises en scène dans lesquelles l’acheteur souhaite se projeter. Le propriétaire qui assiste à cette séance d’environ une demi-journée, a alors l’occasion d’inspirer l’équipe en racontant l’histoire de la maison.

Faire vivre la demeure

Lorsque la propriété s’y prête, la réalisation d’une vidéo offre un reflet encore plus précis de la réalité, notamment en ce qui a trait à la disposition des pièces, à la taille de chacune d’elle, à la dynamique quotidienne, à l’environnement extérieur capté à l’aide d’un drone, etc. Parfois même, des figurants donnent vie à la maison, comme dans le cas de la propriété de la rue Jusant, à Saint-Nicolas.

Photo courtoisie, Mike Sickini

Cette vidéo commence au moment où les grands-parents viennent chercher leurs petit-enfants, afin d’offrir au couple une soirée romantique. L’acheteur potentiel découvre alors la demeure à travers les préparatifs de l’homme pour surprendre son amoureuse. Bain moussant dans la salle de bain, pétales de rose dans la chambre, plateau de sushis à la cuisine, spa avec vue sur le fleuve, feu qui crépite dans le foyer du salon... Difficile de ne pas vouloir y être déjà!

Photo courtoisie, Mike Sickini

Une visite qui émeut

Les futurs acheteurs sous le charme des images visitent ensuite la propriété pour «confirmer ce qu’ils ont aimé, pour ressentir les émotions qu’elle va susciter, pour s’imaginer y vivre», souligne M. Vear. Certes, un ménage est de mise de la part des vendeurs, un désencombrement au besoin, mais inutile de la transformer en maison modèle et d’entamer des grands travaux. Il faut simplement leur donner envie de s’asseoir dans le canapé du salon, de recevoir à la salle à manger, de cuisiner autour de l’îlot, bref, d’entamer le nouveau chapitre de cette propriété.

Photo courtoisie, Mike Sickini

«Si le décor de la propriété est trop épuré et dépersonnalisé, c’est comme si on lui retirait son âme et son histoire», indique le courtier. Toutefois, poursuit-il, «s’il y a quelques bris mineurs à réparer qui témoigneraient d’un entretien négligé, il est important de s’en occuper», car les acheteurs vont porter attention à ces détails pour s’assurer que la maison a été dorlotée.

