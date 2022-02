Les Islanders corrigent les Saguenéens

Les Saguenéens de Chicoutimi n’ont pas été de taille face à la meilleure formation de la LHJMQ, les Islanders de Charlottetown, alors qu’ils se sont inclinés par la marque de 8-1, dimanche soir, au Centre Georges-Vézina.

« C’était le meilleur club de la ligue et un de ceux-ci avec la moyenne d’âge la plus élevée contre une équipe en reconstruction. Ils sont à maturité physique et pas nous », a expliqué l’entraineur-chef des Sags, Yanick Jean.

C’est Charlottetown qui s’est inscrit au tableau en premier par l’entremise de Xavier Simoneau. Le choix de 6e tour du Canadien en 2021 y est allé d’un bon lancer dans le haut du filet pour tromper la vigilance du gardien Sergei Litvinov.

Les hommes de Yanick Jean sont revenus des vestiaires avec le couteau entre les dents en deuxième. C’est le cas de le dire parce qu’à peine 30 secondes après la mise en jeu, William Rouleau a fait scintiller la lumière en marquant son septième but de la saison.

4 buts en trois minutes

C’était toutefois bien mal connaitre la troupe de Jim Hulton que de croire qu’elle allait se laisser impressionner. Quatre buts coup sur coup ont permis aux visiteurs de prendre une avance de 5-1 avec 14 minutes à jouer en période médiane.

Charlottetown en a finalement rajouté quatre autres en troisième pour porter le pointage à 8-1 et ainsi signer leur 24e gain de la saison.

Simplement trop forts

Chicoutimi n’a jamais vraiment été dans le coup dans ce match. Dans la colonne des tirs, les Bleuets ont terminé la rencontre loin derrière avec 20, contre 45 pour les Islanders. L’alignement des Maritimes a servi une leçon de hockey aux jeunes Sags, tout en montrant pourquoi il trône au sommet du classement du circuit Courteau.

Un retour difficile

« Ce n’est pas une de victoire ou de défaite. Ce club-là est en train d’apprendre », a lancé le pilote saguenéen.

Les Sags connaissent un lent départ depuis le retour du congé. Après avoir perdu leurs deux derniers matchs avant Noël, les représentants du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont subit une deuxième défaite d’affilée depuis la reprise des activités dans la LHJMQ.

Les Saguenéens tenteront donc de mettre fin à cette séquence de quatre revers mercredi lors de leur duel les opposants aux Sea Dogs de Saint John, au Centre Georges-Vézina.