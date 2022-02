Manifestation: Ottawa déclare l'état d’urgence

Le maire d'Ottawa Jim Watson a déclaré, dimanche, l'état d'urgence en raison de la manifestation qui s'éternise dans sa ville depuis maintenant 10 jours.

«La déclaration d’un état d’urgence reflète le grave danger ainsi que la menace à la sûreté et la sécurité des résidents posés par les manifestations continues et souligne le besoin de soutien de la part d’autres administrations et ordres de gouvernement», a exprimé par communiqué le maire Watson.

Selon le maire Watson, la déclaration de l'état d'urgence permettra notamment «d’assurer des services essentiels pour ses résidents ainsi que d’habiliter un processus d’approvisionnement plus flexible, favorisant ainsi l’achat de l’équipement nécessaire aux travailleurs de première ligne et aux premiers intervenants».

Il s'agit d'une nouvelle étape dans la confrontation entre les autorités et les centaines de camionneurs et sympathisants qui occupent le centre-ville d'Ottawa et nuisent à la qualité de vie de ses citoyens afin de faire entendre leurs revendications quant à l'abolition des mesures sanitaires liées à la COVID-19.

Depuis le début des manifestations, la police d'Ottawa évite sciemment de jeter de l'huile sur le feu, en se contentant de négocier avec les manifestants. Or, au cours de la fin de semaine, la police a changé de tactique, notamment, en commençant à distribuer des amendes et en nuisant au ravitaillement des manifestants.

