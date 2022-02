Méditer autrement: cultiver la paix et la zénitude

Démystifier la méditation, voilà l’objectif que s’est donné l’auteure Carole Hamelin dans son nouveau livre, Méditer autrement. Son ouvrage permet à quiconque d’intégrer facilement la méditation dans sa vie et, du même coup, de constater les transformations qu’elle apporte dans le quotidien.

Photo courtoisie

L’ancienne designer Carole Hamelin n’était pas du style à méditer et encore moins à émettre des sons OM ou de pratiquer tout autre rituel du genre. Elle était active dans sa profession en tant que décoratrice intérieure jusqu’au jour où, sans raison apparente, elle est tombée malade, fatiguée à l’extrême.

« J’étais atteinte d’épuisement professionnel et je souffrais du syndrome de fatigue chronique », explique celle qui a ensuite tenté par différents moyens de retrouver la santé, mais en vain.

Après plusieurs recherches et pratiques infructueuses pour améliorer sa santé, elle essaye la méditation de la pleine conscience.

« En peu de temps, j’ai retrouvé la santé, la paix intérieure et une joie de vivre grandissante », affirme-t-elle.

Selon Carole Hamelin, la méditation dite de pleine conscience, dont elle décortique les techniques dans son livre, est la forme de méditation qui apporte des résultats tangibles à moyen et à long terme, supérieurs ou équivalents à la méditation conventionnelle.

Principalement, cette méthode sert à exercer notre attention afin de diminuer l’état de stress, d’anxiété et d’insomnie dont plusieurs souffrent. De fait, elle a une incidence sur la maladie, la douleur physique et la souffrance psychique.

Cette pratique peut se résumer ainsi : prendre le temps de s’arrêter, se connecter à sa respiration en maîtrisant le souffle et le rythme cardiaque, puis observer en demeurant dans l’instant présent.

Depuis quelques années, la médecine traditionnelle reconnaît de plus en plus les bienfaits de la méditation pour la réduction du stress, en plus d’atténuer les douleurs, la souffrance et les problèmes de santé mentale.

Guérir

« Pour moi, la méditation a été une bouée de secours, une forme de guérison », plaide Carole Hamelin.

Voulant aller plus loin, elle décide de suivre des formations associées à la méditation et à la respiration. Elle s’inscrit aux ateliers du Dr Robert Béliveau du Centre EPIC de l’Institut de cardiologie de Montréal et s’initie à l’approche médicale de la réduction du stress par la pleine conscience. Elle suit également une formation à l’Institut de pleine conscience, sous l’égide de Thich Nhat Hanh, où elle apprivoise l’essence de la méthode bouddhiste. Elle applique le principe de la Mindfulness Stress Base Reduction (MSBR) dont elle a aussi acquis les principes dans le cadre d’une formation.

La découverte de la méditation a été si salutaire pour elle qu’elle a voulu partager ses découvertes dans un livre. « Je voulais surtout amener les gens à méditer autrement », ajoute l’auteure qui a peaufiné sa propre méthode.

Pour la vie

Intégrer la méditation dans son quotidien demande du temps et de l’entraînement et Carole Hamelin en est tout à fait consciente. Pour preuve, lorsqu’elle fut guérie, elle a cessé la méditation même si elle savait pertinemment que c’était la méditation qui l’a sauvée. « Peu de temps après avoir cessé la méditation, je suis retombée malade », confie l’auteure.

Ainsi, elle a dû tout reprendre depuis le début pour retrouver la santé. Aujourd’hui, elle est en mesure d’affirmer que pour obtenir de bons résultats avec la méditation, il est nécessaire de la pratiquer régulièrement en faisant preuve de persévérance et de détermination. « Mais cela en vaut le coup », conclut-elle.

♦ Carole Hamelin est Maître Tianshi. Elle est également l’auteure du livre Cultiver la zénitude.

♦ Pour en apprendre davantage sur ses ateliers et ses conférences, on visite : zenitudeconcept.com