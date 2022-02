Quand 47 lancers ne suffisent pas aux Remparts

Les Remparts ont dominé les Tigres de Victoriaville 47 à 18 au chapitre des lancers, mais ce ne fut pas suffisant pour venir à bout du gardien Nathan Darveau, qui a permis aux siens de se sauver de Québec avec une victoire en prolongation, dimanche après-midi.

Samuel Desgroseillers a été l’autre héros du match pour les Tigres. Il a inscrit les deux buts des siens, dont le victorieux avec 1 min 30 s à faire à la période de prolongation.

« Il a volé le match, a mentionné à propos de Darveau l’entraîneur des Tigres Sébastien Charpentier, qui remplace sur une base intérimaire Carl Mallette, placé récemment sur le protocole de la COVID-19. On est content de notre effort collectif dans le système, mais on n’est pas content de ne pas avoir généré plus d’attaque. Tout ce que j’ai à dire : Darveau a fait la différence dans plusieurs moments du match. »

ROY DÉÇU

Son ancien coéquipier maintenant avec les Remparts, l’attaquant Olivier Coulombe, abondait en ce sens.

« Nathan est capable de sortir des gros matchs et ce soir il l’a fait. »

Le discours était un peu différent pour l’entraîneur-chef des Remparts, Patrick Roy. Sans vouloir discréditer le gardien adverse, il ne croit pas que son attaque a réellement été une menace.

« Je ne veux pas lui enlever de crédit, mais je pense qu’on n’a pas été bons aujourd’hui. [...] On les a pris à la légère. Les lancers, il faut faire attention. On a effectué beaucoup de lancers en périphérie et on n’a pas été alertes pour récupérer les rebonds, ni patients lorsqu’on a eu de bonnes chances dans l’enclave. »

« Ce serait trop facile d’arriver et dire qu’on a lancé 47 fois et que leur gardien a connu une grosse performance. Mais on n’a pas été bons autour du filet. Sur 47 lancers, on en a 16 de dangereux. Je ne veux rien enlever à sa performance, mais je ne suis même pas sûr que ç’a été un match difficile pour lui. »

FRENETTE BLESSÉ

Les retrouvailles de l’ancien capitaine des Tigres Conor Frenette avec son ancienne formation ont été de courte durée. L’attaquant de 20 ans a quitté la rencontre après la première période et n’est pas revenu au jeu.

« Il y a une semaine ou deux, il a reçu une rondelle sur le pied. Il avait passé des rayons X et il n’avait rien. Aujourd’hui, ça bougeait sur son pied alors on n’a pas pris de risque et on a décidé de le retirer après la première. Il passera d’autres tests demain [lundi] et on en saura plus sur sa situation », a expliqué Roy.

Les Remparts ont donc dû se débrouiller avec 11 attaquants, et c’est Mikaël Huchette qui a pris la place de Frenette à la droite de la première unité en attaque avec Zachary Bolduc et Théo Rochette.

« C’est sûr que je suis content quand j’ai l’occasion de me retrouver avec des joueurs de grande qualité comme eux. J’ai essayé de saisir ma chance. Je pense que j’ai réussi à amener de l’offensive. C’est plate quand on ne réussit pas à gagner, mais je suis content de voir que c’est moi qui ai pris la place avec ces deux joueurs », a ajouté Huchette.

Les Remparts feront face à un important test dès mardi, alors que les Islanders de Charlottetown, premiers au classement général de la LHJMQ, seront de passage au Centre Vidéotron.