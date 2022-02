«Quand j’entends les jeunes fredonner “La la la la la la ! Avant de me dire adieu”, je suis très ému»

Le 16 février prochain, Gilles Girard, le petit gros des Classels, aura 80 ans. En 1964, Les Classels vendaient au Québec quatre fois plus d’albums que les Beatles. Ce groupe légendaire donne toujours des spectacles. Tout au long de mon entrevue, Gilles me chantait des chansons.

Il est très fier de constater que Les Classels ont laissé leur empreinte sur de nombreuses générations québécoises depuis1960. Gilles me soulignait que les Classels ne sont pas prêts « à nous dire adieu ».

Gilles, tu es natif de Montréal ?

Je suis né à Montréal. Mon père, Lucien, machiniste à la Canadian Allis-Chalmers, ma charmante mère, Bibiane Tardif, mon frère et moi demeurions sur la rue Saint-Denis, près de Boucher, juste en face de Clermont Automobile.

À l’âge de 10 ans, tu chantais pour amasser de l’argent.

Je chantais Heureux comme un roi pour la somme de 25 cents. Plus tard, j’ai vendu des souliers pour femmes avant d’amorcer ma carrière de chanteur avec la troupe du Grand Domineau, le maître de l’hypnose. Il a cru en moi à mes tout débuts.

Tu jouais au hockey avec des « pommes de route » ?

Nous jouions au hockey dans la ruelle du quartier et au lieu d’utiliser une rondelle, c’étaient des pommes de route.

C’était quoi, des pommes de route ?

Les pommes de route étaient faites de fumier de cheval gelé par le froid. Cependant, la saison se terminait tôt à cause de la période du dégel.

As-tu fait partie d’une chorale ?

Oui, à l’école, mais pas pour longtemps, car je voulais être un soliste.

Tu as gagné beaucoup de concours d’amateurs.

Le groupe de mes oncles, mes tantes ainsi que mes parents était composé de 17 personnes. Alors le décompte me favorisait.

Les membres de ta famille ont contribué en payant chacun 2 $ pour t’habiller.

Oui, pour m’acheter un magnifique veston en satin bleu que je portais en spectacle.

Parle-nous de tes vacances familiales.

Nous allions à Entrelacs et j’en profitais pour aller à la pêche à la truite.

Tu ne comprenais pas les paroles anglaises.

(Il commence à me chanter Only You des Platters.)

Je n’en avais aucune idée, mais j’aimais la composition musicale.

Il me chante Diana de Paul Anka.

Paul Anka composait des chansons pour toi.

Mon gérant, Ben Kay, était un bon ami de la famille Anka. Un jour, j’ai rencontré Paul Anka, tout comme Elvis, avec qui je me suis fait photographier. Il me chanta dans les oreilles The Wonder of you. Aussi, j’ai fait la connaissance de Mohamed Ali à ses débuts, Al Martino et Ray Charles. Je ne pouvais pas leur dire plus que : « Hello, nice to meet you » avec un grand sourire aux lèvres.

Pourquoi le nom les Classels ?

Ben Kay, qui est devenu mon agent, René Angélil et Guy Cloutier ont assisté à notre spectacle du groupe Les Special Tones. Ils nous ont aimés et Ben trouvait qu’on s’habillait avec beaucoup de classe, alors il a choisi le nom : Les Classels.

Qui étaient les autres membres du groupe Les Classels ?

J’étais accompagné de Michel Caron, à la guitare, Jean-Clément Drouin, à la guitare, Serge Drouin, à la batterie et Pierre Therrien, à la basse. Ils voulaient que je joue d’un instrument musical, cependant, je leur ai dit d’oublier ça et de me laisser continuer comme chanteur.

Vous aviez des voitures blanches.

Ma première voiture fut celle de mon père, une Ford 63. En revanche, un peu plus tard, chacun des membres du groupe avait une Galaxie blanche convertible qui nous permettait de faire une entrée magistrale dans une ville. Souvent, le soir, on se trompait de voiture.

Le maire de Montréal, Jean Drapeau, vous a nommés « ambassadeurs ».

Il était venu à notre spectacle pour m’offrir de devenir un ambassadeur pour Expo 67. Je l’ai remercié, mais je lui ai dit : « C’est tout le groupe ou personne ». Il nous a nommés ambassadeurs et on a fait le tour des États-Unis pour chanter le Ô Canada.

Une rencontre inusitée avec le légendaire James Brown, le « Godfather of Soul ».

(Il me chante une chanson de ce dernier.)

Imaginiez-vous, il est 10 h du matin et nous nous retrouvons dans un ascenseur à Cleveland avec James Brown. Il se tourne vers nous avec un regard intrigant, en apercevant des chanteurs tous vêtus de blanc avec des cheveux blancs. Il est sorti en hochant la tête.

Tu as pris un repas avec l’époux de Marilyn Monroe ?

Après un de mes spectacles, à Miami, il nous a invités, mon gérant Ben Kay et moi, à nous joindre à lui. Je ne suis pas un fervent amateur de baseball, mais plus jeune, j’écoutais les séries mondiales. J’étais en présence du mari de Marilyn Monroe, le célèbre Joe DiMaggio, des Yankees.

(Gilles m’interprète la chanson, Mrs. Robinson : « Where have you gone, Joe DiMaggio ? » Un commentaire gratuit de ma part : je suis content qu’il ne me chante pas Happy Birthday Mister President, interprétée par Marilyn Monroe.)

As-tu la chance de voir tes deux fils ?

Il me chante : « La La La La La La... La pandémie a changé ma vie ».

La pandémie a changé ma vie, car auparavant, je pouvais voir mes fils, Samuel Girard et Yan Dufour. Aujourd’hui, je me contente de leur parler au téléphone.