Saint-Valentin en temps de pandémie: toujours un défi pour les célibataires

La Saint-Valentin, fête des amoureux, sera encore une fois célébrée sur fond de pandémie cette année avec toutes ses contraintes qui compliquent la vie de ceux qui cherchent l’âme sœur.

Qui plus est, en région, d’autres inconvénients peuvent s’ajouter.

Julie Masson, une mère de famille de Trois-Rivières dans la quarantaine, mentionne que l’une des grandes difficultés avec laquelle elle doit jongler est le fait qu’elle connaît presque tout le monde dans son patelin.

«Quand tu connais d’emblée les habitudes de vie, les lieux fréquentés et la vie en général des gens, cela fait en sorte qu’on se prive parfois à tort d’aller vers quelqu’un sous prétexte qu’on connaît trop sa vie», croit Mme Masson. Aussi, selon elle, une réputation va suivre davantage de près les personnes demeurant dans de petits milieux. Des étiquettes peuvent être accolées pendant longtemps, souligne-t-elle.

La fondatrice de l’application québécoise de rencontres GoSeeYou, Mélanie Trudel, a remarqué de son côté que les gens de Trois-Rivières n’hésitent pas à se déplacer dans les grands centres pour rencontrer de nouvelles personnes, mais que l’inverse n’est pas aussi vrai.

«Les gens de Québec et de Montréal préfèrent côtoyer des gens à proximité de chez eux», soutient-elle, ajoutant que, pour aider les célibataires de la Mauricie, elle a prévu des activités à Trois-Rivières lorsque les mesures sanitaires le permettront.

Et la question du célibat pourrait ne pas être banale à Trois-Rivières, chef-lieu de la Mauricie, considérant les plus récentes données de Statistique Canada. La région avait un taux de célibataires de 44 % lors du recensement de 2016. Elle se situait alors parmi les régions où le nombre de personnes seules était le plus élevé au Québec après Montréal (51 %) et le Nord-du-Québec (45 %).

Originaire de Saint-Hyacinthe, mais demeurant maintenant à Québec, Bianca Gaudreault, âgée de 32 ans, observe que le besoin de se «caser» est plus présent dans les milieux ruraux où plusieurs personnes pensent à la maison et à la famille.

PHOTO COURTOISIE

«Si tu ne trouves pas ton partenaire à un jeune âge en région, c’est beaucoup plus difficile», dit-elle, ajoutant qu’une femme carriériste peut aussi rencontrer des difficultés à trouver un partenaire.

Concernant les contraintes liées à la pandémie, Bianca Gaudreault soutient qu’elles rendent les choses particulièrement difficiles pour les gens qui veulent rencontrer un ou une partenaire.

«On ne peut pas vraiment rencontrer quelqu’un dans un lieu public. Cela complique les choses. Qui a vraiment envie d’inviter un inconnu chez elle?» s’interroge-t-elle.

Mais, la situation n’est pas nécessairement plus facile en sol montréalais, la ville ayant sa propre réalité avec, notamment, son bassin plus élevé de célibataires.

Par exemple, dans le milieu homosexuel, l’accès aux rencontres est omniprésent, selon Jean-Maxime, qui souligne que les choix sont très nombreux.

«Les gens vont consommer [et] jeter. Certains individus ne prennent pas le temps de connaître l’autre et ils se disent si ce n’est pas cet homme, ce sera un autre tout simplement», déplore-t-il.