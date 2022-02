Fermés depuis le 27 décembre, les salles de spectacles et les cinémas ont obtenu le feu vert pour rouvrir. Voici quelques suggestions de spectacles pour le mois de février.

• À lire aussi: Spectacles à voir ce mois-ci à Montréal

Irvin Blais

Photo courtoisie Laurence Labat

Le phénomène de la musique country au Québec sera de passage au Capitole avec ses textes, qui témoignent de réalités quotidiennes et d’histoires vécues, comme celles que l’on entend sur son 14e album, Léda, lancé en mars dernier.

▶ Le 12 février au Capitole

Blackbird

Photo d'archives

Huis clos foudroyant avec une jeune femme qui retrouve un homme qui l’a agressée lorsqu’elle était mineure, Blackbird est de retour après avoir été présentée à Premier Acte à l’hiver 2019. La pièce met en vedette Réjean Vallée et Gabrielle Ferron, qui livrent une performance physique, bouleversante et pleine d’intensité.

▶ Du 16 février au 5 mars, au Théâtre Périscope

PHILIPPE LAPRISE | Pourquoi pas

Photo d'archives

L’humoriste s’amène au Capitole pour présenter son nouveau spectacle, Pourquoi pas. Il s’agit de son quatrième solo en carrière. Une nouvelle aventure qui a été déclenchée par un événement significatif et inusité de la vie de l’humoriste, dont le quotidien est source d’inspiration.

▶ Le 25 février au Capitole

PIERRE-YVES ROY-DESMARAIS | Jokes, Chapeau, Maman, Magie, Piano

Photo Courtoisie Michel Grenier

Sensation de l’heure dans le monde de l’humour, Pierre-Yves Roy-Desmarais s’arrête à la Salle Albert-Rousseau les 21 et 22 février, avec son tout premier spectacle, intitulé Jokes, Chapeau, Maman, Magie, Piano, qui a fait l’unanimité lors de sa première.

▶ Les 21 et 22 février à la Salle Albert-Rousseau

ALEXANDRE DA COSTA | Stradivarius BaROCK

Photo Mario Beauregard, agence QMI

Le violoniste Alexandre Da Costa revisite, sur son Stradivarius Deveault 1701 et en puisant dans sa formation rock, des œuvres de Vivaldi et de Bach, en plus du célèbre Canon de Pachelbel, dans le spectacle Stradivarius BaROCK. Il propose aussi des interprétations personnelles de Queen, de Jimi Hendrix, de Leonard Cohen et de Pink Floyd.

▶ 27 février à la Salle Albert-Rousseau

Les muses orphelines

Photo courtoisie

La pièce de Michel Marc Bouchard raconte l’histoire de trois sœurs et un frère qui ont été abandonnés par leur mère dans un village du Lac-Saint-Jean, en 1965. Une mère qu’ils croyaient morte. Ils se sont élevés seuls et ils se retrouvent vingt ans plus tard, lorsqu’une des sœurs reçoit l’appel d’une femme inconnue. Ariel Charest joue le rôle d’une des trois sœurs.

▶ Du 22 février au 19 mars à La Bordée

Merveilleuse Aviva Fortunata

Le Journal de Québec

La soprano italo-canadienne Aviva Fortunata offrira, accompagnée par l’Orchestre symphonique de Québec, des airs de Beethoven, de Dvorak et de Strauss, en plus de l’immense Casta Diva de Bellini. Le chef allemand Clemens Schuldt dirigera les musiciens de l’orchestre symphonique, qui, en complément de programme, attaquera la Symphonie no 36 de Mozart.

▶ Le 23 février au Grand Théâtre de Québec