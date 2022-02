«Star Académie»: Des montagnes d’émotions

L’émotion est un ingrédient indissociable des Variété de «Star Académie», que ce soit dans les numéros avec les artistes confirmés, comme Paul Piché ou Laurence Jalbert, ou lorsque les Académiciens donnent accès à leur âme par leur interprétation. Mais cela n’aura pas été suffisant pour Gäelle, première à quitter l’aventure.

Éloi Cummings est le plus jeune de la gang, mais il est surtout celui qui connaît le mieux le répertoire de Paul Piché. L’honneur lui est venu de commencer le medley sur «Y a pas grand chose dans l’ciel à soir». Paul Piché a laissé toute la place aux jeunes sur plusieurs de ses grands succès comme «Un château de sable», «Sur ma peau», «Heureux d’un printemps» ou encore «J’appelle».

En danger

Gäelle a éprouvé des difficultés lors de sa première semaine à l’Académie. Pour tenter de nous faire découvrir sa véritable personnalité, elle a choisi de défendre sa place en anglais, avec «Anyone» de Demi Lovato, une chanson pour laquelle elle ressent chacune des paroles au plus profond d'elle-même.

«C’était une performance pleine de délicatesse et pleine de force, a analysé Lara Fabian après sa prestation. Tu es un magnifique oiseau et j’ai juste hâte qu’on te voit maintenant déployer tes ailes encore plus grandes.»

Les cours de la première semaine ont déjà eu un effet sur Jérémy. Il a confié avoir compris qu’il fallait vivre les paroles qu’il chante. Il a tenté de démontrer son émotivité sur la chanson «Dis-moi pas ça» de Oukoumé.

«Au début de la semaine, ça se passait dans sa tête et, au fur et à mesure des jours, ça se passait davantage dans son cœur et sur la scène. Tu as eu une belle évolution», a conclu Gregory Charles.

Sandrine est aussi allée chercher plus de sensibilité dans les mots qu’elle devait dire, en y allant notamment avec plus de douceur. «Souvenirs retrouvés», de Francine Raymond, lui a permis de démontrer sa pleine capacité d'émouvoir le public avec sa voix.

«Ce qui est merveilleux avec Sandrine, c'est que sa force est sa plus grande douceur», a indiqué Guylaine Tremblay, visiblement impressionnée par la prestation qu’elle venait d'entendre.

Humour

P-A. Méthot a joué l’informateur masqué à travers une capsule humoristique dans laquelle il a voulu démontrer que les Académiciens étaient en fait des artistes bien établis, qui se cachaient derrière des pseudos. Il a notamment imaginé Sally Folk en sosie de Gäelle, Alexandre Champagne en Jérémy, et Annie Brocoli a imité Sandrine. Un moment rafraîchissant dans la soirée

Espoir

Laurence Jalbert a encore une fois prouvé qu’elle était une immense chanteuse, et les Académiciens n’ont pas démérité face à elle. Camélia et Sarah-Maude ont ouvert le numéro en chantant «En courant» avec Laurence Jalbert. Éloi s’est montré éminemment solide sur «Jeter un sort», tout comme Olivier qui n’a pas perdu de force sur «Tomber». Yannick était tout en tendresse sur «Evidemment».

Le numéro s’est terminé avec la chanson «Encore et encore», chantée par Laurence et Krystel, alors qu’entraient sur le plateau 25 survivantes, des femmes victimes de violences conjugales qui ont eu le courage de dénoncer leurs agresseurs.

Après sa victoire, l’an dernier, William Cloutier est revenu sur le grand plateau de «Star Académie» pour chanter quelques chansons de son nouvel album.

Différence

Chanteur français emblématique, Eddy de Pretto s’est amusé avec les Académiciens dans un magnifique numéro qui s’est ouvert sur son succès «Kid», avec Julien et Mathieu. «Random» a ensuite mis en lumière Audrey-Louise, Marily et Édouard. Le Français a également chanté un titre de son dernier album, «Freaks», avec Laurie et le reste de la gang.

«C'est hyper enrichissant de chanter avec ces jeunes, a détaillé le chanteur en entrevue en coulisses. Je sentais qu’ils avaient envie de prendre tout ce que je fais. On a travaillé sur le souffle, l'articulation des mots, et c'était plutôt agréable de voir qu’ils avaient vraiment envie d’apprendre. Ils en veulent!»

L'expérience d'entendre d’autres artistes interpréter ses chansons était aussi nouveau pour lui. «C'est intéressant parce qu’on peut voir la personnalité et l’âme de quelqu’un d'autres à travers ces paroles.»

Verdict

En fin de soirée, le public a choisi de sauver Sandrine Hébert, alors que les profs ont décidé de garder Jérémy. En pleurs, l’Académicien s’est exclamé: «Je suis content, j’ai travaillé fort!»

Sandrine Hébert, 28 ans, Coaticook

En choisissant de diminuer son intensité vocale et d’aller puiser dans plus de douceur, Sandrine Hébert s'est complètement métamorphosée. Habituée à chanter des chansons plus rock ou qui déménage. Sandrine a été sauvée par les profs, lors du premier Variété, mais elle a toutefois été mise en évaluation à cause de quelques accrochages. En début de semaine, c'est plutôt l'envie de la voir faire corps avec le texte de sa chanson que les profs lui ont demandé de travailler. Forte de tous ces conseils, Sandrine a été capable de livrer la marchandise avec un aplomb surprenant. En allant la chanson «Souvenirs retrouvés», elle a trouvé le ton juste et le texte qui lui collait à la peau. Une belle évolution.

Éloi Cummings, 16 ans, Îles-de-la-Madeleine

Plus jeune candidat de la saison, Éloi Cummings fait preuve d’une maturité étonnante pour son âge. À seulement 16 ans, il a déjà un aplomb et une solidité à toute épreuve. Très sportif, ce natif des Îles de la Madeleine semble totalement en contrôle dans toutes les situations. Accompagné de sa guitare, il a pris un véritable plaisir à chanter en compagnie de Paul Piché, qu’il a même déjà été voir en spectacle. Même chose lors de son duo avec Laurence Jalbert. Une connexion intense et sincère se dégageait des deux interprètes qui étaient à l'unisson. À chacune de ses apparitions, Éloi nous convainc qu’on n’a pas fini d’entendre parler de lui.

Jérémy Plante, 25 ans, Lévis

Grisé par son entrée à l’Académie, Jérémy a mis du temps à comprendre qu’il devait surtout se mettre au travail. Cette première semaine aura été une sorte de réveil intense pour le jeune artiste. Ancien participant de «Mixmania», il sait pourtant les efforts que ce métier demande. Il a toutefois pris des notes sur les commentaires des profs et emmagasiné chacun de leurs conseils pour livrer une magnifique performance sur «Dis-moi pas ça», qu’il avait mis à sa saveur au passage. Recevoir le soutien des profs en fin d’émission va lui donner encore plus de confiance et lui permettre d’aller encore plus loin.

