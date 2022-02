Un monde de différence avec 2018

PÉKIN | Laurent Dubreuil s’est pointé à Pékin dans un état d’esprit à des années-lumière de ce qu’il a vécu à Pyeongchang en 2018.

Médaillé dans les huit courses de 500 m disputées dans le cadre de la Coupe du monde avant la période des Fêtes et meneur au classement cumulatif, Dubreuil aborde les Jeux de Pékin avec confiance.

« C’est le jour et la nuit avec 2018, illustre Dubreuil. Je suis maintenant détendu. Je me sens super bien. »

Parcours ardu

La route menant à Pyeongchang avait été parsemée d’embûches et Dubreuil a dû soumettre son dossier au Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) pour finalement obtenir son billet pour la Corée du Sud.

« Il n’y a jamais eu de doutes que je méritais ma place, mais j’aurais pu tout éviter ça si j’avais été meilleur, résume celui qui a terminé en 18e position sur 500 m et en 25e sur 1000 m. Quand tu es moins bon, c’est toujours stressant et plus compliqué. Cette année, je suis en contrôle et il n’y a pas d’histoire. »

Réservoir vide

Obtenant gain de cause auprès du CRDSC, Dubreuil est arrivée dans un piteux état à Pyeongchang.

Photo courtoisie Laurent Dubreuil

« Je suis arrivé aux Jeux le réservoir à sec, image celui qui devra patienter jusqu’au 12 février avant d’entrer en action.

« Il ne me restait plus rien. J’ai vécu un stress énorme avec mon appel et je n’ai pas été capable de le gérer. J’ai appris des leçons de gestion de stress. En plus, je m’étais étiré l’aine à la mi-janvier en Coupe du monde. J’avais dû prendre une pause de deux semaines à mon retour à Québec. La situation n’aurait pas pu être pire.»

Dans sa quête de se qualifier pour les Jeux de Sotchi en 2014, Dubreuil avait aussi vécu des moments de grand stress. Son père Robert avait reçu un diagnostic de cancer de la prostate un mois avant les sélections olympiques. Dubreuil avait raté sa sélection pour Sotchi par 0,05 s.

Programme concluant

Après un cycle olympique des plus ardus au cours duquel il était clairement insatisfait de la tournure des événements et d’une dernière année qu’il qualifie de pire saison de sa carrière, Dubreuil a été frappé par un constat.

« Parce que j’avais beaucoup de problèmes de dos, je faisais très peu de musculation, raconte-t-il. J’ai réalisé que j’avais besoin d’un programme de musculation et Jonathan (Pelletier-Ouellet) est arrivé avec un plan complet. Je ne pouvais pas squatter 400 livres sinon j’aurais eu le dos en compote, mais nous y sommes allés progressivement. Mes jambes sont puissantes, mais mon tronc n’est pas fort. On a travaillé mes abdominaux et mon haut de corps afin que je puisse transporter sur la glace cette nouvelle puissance.»

Les succès n’ont pas tardé. « Je travaille depuis trois ans avec Jonathan et ce n’est pas un hasard si j’ai connu les trois meilleures saisons de ma carrière. J’ai remporté les deux tiers de mes médailles depuis que je travaille avec lui. La musculation est essentielle pour un sprinter et je n’avais jamais fait de développé couché de ma vie pour vrai. »

Les deux acolytes ont vécu un beau moment à Calgary le 10 décembre quand Dubreuil a signé la troisième meilleure performance de l’histoire sur 500 m en gelant le chrono à 33,77 s, passant sous la barre mythique des 34 secondes pour la première fois de sa carrière et abaissant son record personnel par près de 0,3 s.

C’était la première Coupe du monde à laquelle le préparateur physique assistait.