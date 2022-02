Une bonne nouvelle pour Jeff Petry

Jeff Petry deviendra père... pour une quatrième fois.

La femme du défenseur du Canadien de Montréal, Julie Petry, en a fait l’annonce sur son compte Instagram, dimanche.

«Notre quatrième garçon a fait son apparition et nous ne pourrions être plus excités pour son arrivée en début d’été», a-t-elle écrit en dessous de sa publication. Le nouveau-né se joindra ainsi à Boyd, Barrett et Bowen dans la famille Petry.

La famille Petry a d'ailleurs passé la semaine de pause de la Ligue nationale de hockey sur les plages de Miami.

