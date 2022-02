Une histoire d’amour en deux temps

Avec Connemara, l’écrivain français Nicolas Mathieu signe une histoire d’amour qui pourrait vous plaire un peu, beaucoup ou à la folie. Parfait pour la Saint-Valentin !

C’est avec son deuxième livre, Leurs enfants après eux, que l’écrivain français Nicolas Mathieu a attiré l’attention de tous. Grâce à ce livre, il a en effet remporté en 2018 le prestigieux prix Goncourt. Une bonne chose sauf que, tel qu’il le reconnaît lui-même, embrayer sur un nouveau roman a ensuite été un tantinet plus difficile.

« J’ai été happé par le tourbillon qui suit le prix Goncourt et comme j’étais invité partout, j’avais moins la tête au travail, explique-t-il depuis sa maison de Nancy, une ville française située en Lorraine. Mais surtout, je savais qu’en écrivant un autre roman, j’allais être attendu au tournant... »

Ce troisième roman, il ne s’est donc par fait sur un claquement de doigts. Ce qui n’est pas plus mal puisqu’on ne l’en a espéré que davantage ! Cela dit, Connemara devrait arriver en librairie dès le 10 février. Et on doit avouer que ce titre a, en partant, été pour nous un vrai mystère. Quid de ce « Connemara » ?

Le web nous a appris deux choses : que le connemara pouvait être une race de vigoureux poneys ou, s’il est écrit avec une majuscule, une région qui se trouve dans l’ouest de l’Irlande. Une chanson de l’artiste français Michel Sardou y fait d’ailleurs référence – Les lacs du Connemara – et c’est à ce gros, gros hit des années 1980 que Nicolas Mathieu pensait en intitulant son petit dernier Connemara.

« En France, tout le monde connaît cette chanson de Sardou, précise-t-il. Elle me semblait de circonstance parce qu’elle fait allusion à certaines choses qu’on retrouve dans le roman : ce qui nous unit, ce qui nous est commun à tous et, en même temps, ce qui nous tient à distance, nous différencie. »

Photo courtoisie

Sur deux planètes différentes

Comme c’est Hélène qui, la première, s’est imposée à l’esprit de Nicolas Mathieu, on se propose de commencer les présentations avec elle. Alors Hélène, 39 ans, en couple avec le même homme depuis 15 ans, deux enfants, deux VUS, une superbe maison d’architecte dans les environs de Nancy et un boulot de cadre stimulant dans un cabinet de consulting qui a le vent dans les voiles. Bref, la vie idéale, quoi ! Mais il suffit de gratter un peu pour s’apercevoir qu’Hélène n’est pas heureuse, qu’elle traverse une période difficile.

« La question de la quarantaine, ce moment de la vie où tout est installé et qu’on se dit “mais c’est juste ça ?”, me tourmentait très fort, souligne Nicolas Mathieu. Pendant la tournée de mon précédent livre, on m’a beaucoup parlé de la réussite. Ça m’a amené à m’interroger sur ce que c’était réussir sa vie, avoir une vie qui valait le coup. Christophe, par exemple, n’a jamais voulu grand-chose. Pourtant, il mène une existence pas si mal ! »

Ledit Christophe, qui n’a pas tenu à faire de grandes études, habite toujours sa petite ville natale des Vosges. Il gagne sa croûte en y vendant de la nourriture pour animaux de marque Cani Good et séparé depuis peu, il a dû retourner vivre chez son vieux père, dont les problèmes de mémoire sont de plus en plus inquiétants. Pour se changer les idées, il peut heureusement compter sur Greg et Marco, ses vieux potes de collège. Et même s’il vient de franchir le cap de la quarantaine, Christophe rêve encore de pouvoir un jour retourner jouer au hockey avec le club d’Épinal.

L’amour à 40 ans

Tel qu’on peut facilement le deviner, Hélène et Christophe vont finir par se recroiser. On dit « recroiser », car autrefois, ils ont fréquenté la même école. Elle dans l’ombre de sa meilleure amie de l’époque, une fille issue d’un milieu nettement plus aisé que le sien, et lui sous les feux des projecteurs en tant que hockeyeur-vedette.

Déjà, ils évoluaient dans des mondes parallèles. Et une fois leur bac en poche les choses ne se sont pas arrangées, puisqu’Hélène a quitté la région pour faire carrière à Paris. Ce qui les rapprochera 25 ans plus tard ? C’est ce que Nicolas Mathieu va peu à peu nous raconter.

« Ceux qui restent là où ils ont grandi, ceux qui partent avec l’intention de ne jamais revenir... C’est pour moi un motif récurrent et peu importe la trajectoire, ce qui m’intéresse, c’est de restituer la vie. » Avec un sens du détail hors du commun et, il faut le dire, beaucoup de talent. Connemara est d’ailleurs présentement en lice pour le grand prix RTL-Lire 2022.