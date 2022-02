Une impressionnante collection du Carnaval de Québec

Tasses, effigies, macarons, ceintures fléchées, vinyles: les objets du Carnaval de Québec sont nombreux chez ce passionné d'histoire, qui les collectionne depuis plusieurs décennies.

«Ça a commencé vraiment début 1970, quand j'ai commencé à travailler dans l'hôtellerie. Et où je travaillais, au Hilton, j'y ai travaillé 43 ans, on était l'hôtel hôte du Carnaval. Donc, je côtoyais tous les présidents, les bénévoles et autres du Carnaval, qui ont commencé à me donner des épinglettes, des choses comme ça. Ça me rappelle une bonne page d'histoire, toute l'histoire du Carnaval, depuis ses tout débuts», explique Richard Ampleman, collectionneur.

L’homme possède un vrai musée à domicile, avec entre autres beaucoup de médailles.

«L'ordre de chez Ti-Père, l'ordre de Bonhomme qui est très rare, très difficile à trouver parce que ça se vend pas dans les boutiques ou ailleurs», mentionne-t-il.

Certains objets sont très difficiles à trouver de nos jours, comme les chandelles des premières années du carnaval, dans les années 60, qui étaient vendues strictement dans les sites carnavalesques.

«Je me sens privilégié parce que ce manteau n'est pas le mien du tout. Il a appartenu à un des présidents du Carnaval de Québec dans les années 1970. Ce modèle-là, il n'y en a plus sur le marché ou ceux qui existent sont très délabrés, très, très usés», affirme M. Ampleman.