32 scénarios – qui sera le plus audacieux?

C’est la reprise des activités et les enjeux sont grands pour la plupart des équipes. Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais, au cours des derniers jours, les directeurs généraux ont pris position ou s’apprêtent à le faire.

Il faut déterminer les objectifs de l’entreprise à un peu moins de trois mois de l’objectif : les séries éliminatoires.

Amenuiser la masse salariale représente un défi de taille.

Les joueurs autonomes sans restriction causent également des soucis.

Après analyse, a-t-on les ressources pour obtenir un laissez-passer pour le tournoi printanier ?

A-t-on pour certaines équipes tous les éléments en place pour lutter jusqu’à la grande finale ?

Pendant que les joueurs invités au match des étoiles passaient de bons moments à Las Vegas et que les autres se baladaient sur des plages de la Floride ou du Mexique, les décideurs des 32 équipes élaboraient plusieurs scénarios. Ils établissaient un plan d’attaque pour profiter pleinement de la période menant au 21 mars, date limite pour remanier les effectifs ou lancer une stratégie appropriée à la relance d’une concession en difficulté.

Jetons un rapide coup d’œil sur les besoins ou encore les plans de chacune des formations.

Division Atlantique

MONTRÉAL : La relance de la concession passera par une réduction de la masse salariale, par le transfert de certains effectifs, possiblement Ben Chiarot et Jeff Petry, par la perspective de profiter du marché pour dénicher des aubaines. Il y a aussi les dossiers complexes de Carey Price et de Brendan Gallagher.

OTTAWA : Le développement des jeunes joueurs va bien. Mais, il faudra prendre des décisions au sujet des joueurs autonomes sans compensation : Tierney, Sanford, Paul, Ennis, Brown, Sabourin et le gardien Forsberg.

DETROIT : Steve Yzerman tente d’échanger deux vétérans défenseurs, Marc Staal et Nick Leddy. Pour le reste, il respectera son modèle d’affaires : place aux jeunes joueurs. À faire signer un contrat : Dylan Larkin.

BUFFALO : Une équipe en sérieuses difficultés. Les assistances sont à la baisse et l’organisation nage dans la médiocrité depuis des années. Tout est à revoir.

BOSTON : Les Bruins ont-ils un intérêt pour Conor Garland ? Les Canucks exigent Fabian Lysell, un joueur prometteur. J.T. Miller est également un joueur convoité par l’équipe.

TORONTO : Les Maple Leafs ont le défenseur Josh Manson, des Ducks, dans leur champ de vision... Le problème, c’est que Manson, dans son contrat, a une clause interdisant les Ducks de l’échanger... aux Leafs.

FLORIDE : Assurément un défenseur gaucher. Les Panthers sont l’une des équipes les mieux nanties en attaque, mais on veut de la profondeur à la ligne bleue.

TAMPA BAY : Julien BriseBois a de sérieux problèmes avec la masse salariale. Il a cependant l’habitude de préparer un coup intéressant avant la date limite.

Division Métropolitaine

NEW JERSEY : Les jeunes progressent, mais les résultats sont décevants. Hamilton n’a pas répondu aux attentes, et l’on aimerait se départir de PK Subban.

COLUMBUS : Une importante décision à prendre dans le dossier Patrik Laine. Lui propose-t-on un contrat de plusieurs saisons ou tente-t-on de l’échanger ?

PHILADELPHIE : La nomination de Daniel Brière signifie que Chuck Fletcher est assis sur un baril de poudre. Dossier Claude Giroux : va-t-il partir ? À l’exception de Ellis, Couturier, Hart et Farabee, tous les autres joueurs sont dans la vitrine.

NEW YORK ISLANDERS : Lou

Lamoriello, fidèle à son habitude, garde le silence. En tout cas, les Islanders ne s’attendaient pas à un tel scénario. On visait la coupe Stanley. Anthony Beauvillier est-il disponible ?

WASHINGTON : Les Capitals transigent toujours pour un défenseur à ce stade-ci de la saison. Cette année, ils cherchent un gardien : Marc-André Fleury est la cible.

PITTSBURGH : Les Penguins n’ont pas d’espace de manœuvre, sauf qu’ils cherchent un autre défenseur : John Klingberg est un nom qui revient souvent.

NEW YORK RANGERS : Cette équipe éprouve des ennuis à égalité numérique. Elle est à la recherche d’un attaquant. (J.T. Miller ? Lehkonen?)

CAROLINE : Au cours des dernières semaines, le défenseur John Klingberg a alimenté les discussions chez les décideurs des Hurricanes.

Division Centrale

COLORADO : Les deux gardiens seront joueurs autonomes sans compensation. Kadri, Burakovsky, Nichushkin également. Un urgent besoin d’un défenseur physique.

MINNESOTA : Quelle saison pour le Wild ! Bill Guerin va-t-il être très actif ? On en doute. Il préfère faire confiance aux jeunes joueurs : l’an prochain, on devra verser 14 millions $ pour les contrats de Parise et Suter.

ST. LOUIS : Les rumeurs à St. Louis veulent que les Blues envisagent de faire l’acquisition de Chiarot. Le prix exigé : un choix de premier tour et... à discuter. Également sur la liste : de Haan, Giordano, Ristolainen.

NASHVILLE : David Poile est toujours aux aguets. Il tente de faire signer une entente à Filip Forsberg. Une saison étonnante et surtout inattendue des Prédateurs.

DALLAS : Klingberg va partir. On devra dénicher un autre défenseur. Jim Nill pourrait ajouter un autre attaquant capable d’appartenir au top six de l’équipe.

WINNIPEG : Une situation pas très encourageante à Winnipeg. Copp et Stastny ne seront pas de retour l’an prochain. DeMelo est dans la vitrine.

CHICAGO : Échangera-t-on Jonathan Toews ? Que fera Fleury ? Acceptera-t-il de quitter les Blackhawks ? Qui sera le prochain directeur général ?

ARIZONA : Les Bruins aimeraient obtenir Lawson Crouse, les Coyotes ne sont pas intéressés, du moins pour l’instant. Kessel, Chychrun et Strälman sont disponibles.

Division Pacifique

VEGAS : Le retour prochain de Jack Eichel et d’Alec Martinez causera des ennuis sur le plan financier. Riley Smith et Evgeny Dadonov pourraient quitter le Nevada.

ANAHEIM : Lindholm et Manson sont deux défenseurs qui attirent l’attention. Les Ducks ont un nouveau directeur général, Pat Verbeek. Que fera-t-il ?

LOS ANGELES : Une équipe qui surprend à tous les points de vue. Place à la jeunesse. Athanasiou, Edler, Brown seront des joueurs autonomes sans compensation.

CALGARY : On aimerait peut-êtrerapatrier Mark Giordano. Tyler Toffoli intéresse-t-il son ex-entraîneur Darryl Sutter ?

EDMONTON : L’arrivée de Evander Kane a résolu un problème. Maintenant, peut-on dénicher un gardien ? Fleury, Khudobin, Korpisalo, Varlamov ?

SAN JOSE : Quelle sera la décision de Tomas Hertl ? Veut-il demeurer à San Jose ou préfère-t-il aller ailleurs ? Plusieurs changements à prévoir.

VANCOUVER : Il se fait tard pour les Canucks. Disponible pour le marché : Garland, Boeser, Miller, Motte, Halak ? Des ennuis avec le plafond salarial.

SEATTLE : On s’attend à un meilleur départ du Kraken. Ron Francis n’a impressionné personne. Tout le monde est disponible.