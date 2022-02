4 choses à savoir sur la prochaine cérémonie des Oscars

Alors que nous connaîtrons mardi les candidats nommés aux Oscars, voici 4 choses à savoir sur la 94e cérémonie :

• À lire aussi: La mélodie du bonheur revit

• À lire aussi: «Jackass toujours» et «La Chute de la lune » prennent la tête du box-office nord-américain

• À lire aussi: BAFTA: Dune est en tête des nominations

1. Retour au Dolby Theatre

Cette année le gala sera présenté le 27 mars en direct du Dolby Theatre à Hollywood, en Californie. L’an dernier, la cérémonie avait été présentée exceptionnellement dans deux salles différentes (Dolby Theatre et Union Station) pour respecter les mesures sanitaires liées à la COVID-19.

AFP

2. Maître de cérémonie

Les Oscars retrouveront cette année un maître de cérémonie, une première depuis 2018. On ignore cependant qui sera choisi pour animer la soirée. Jimmy Kimmel (2017-2018) est le dernier à avoir été maître de cérémonie.

AFP

3. Où regarder les Oscars?

La remise des prix sera diffusée à la télé sur les ondes de la chaîne ABC. Au Canada, le gala sera également présenté sur les ondes de CTV. La cérémonie sera aussi retransmise en ligne au ABC.com et sur l’application mobile de ABC.

4. Nominations

La liste officielle des nommés sera dévoilée le mardi 8 février, mais certaines productions sont déjà pressenties comme favorites. Parmi celles-ci, on retrouve «Dune» de Denis Villeneuve, «Belfast» de Kenneth Branagh, «West Side Story» de Steven Spielberg et «The Power of the Dog» de Jane Campion.