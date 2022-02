50 nuances de noir

Depuis qu’elle a incarné Sally Hemings dans le film de James Ivory intitulé Jefferson à Paris (1995), je m’intéresse à la carrière de l’actrice britannique Thandiwe (Thandie) Newton. Sa carrière a été ponctuée de très nombreux rôles, plusieurs encensés par le NAACP, le plus vieil organisme à lutter pour la reconnaissance des droits civiques des Noirs aux États-Unis.

Lors d’une récente entrevue accordée à Associated Press, celle qui œuvre toujours au grand écran et qui se démarque également dans la série Westworld, s’est confiée sur la question du colorisme dans l’industrie cinématographique.

Qu’est-ce que le colorisme? Lorsque des rôles sont confiés à des personnes de couleur, l’industrie cinématographique tend à favoriser les acteurs et actrices dont la peau est plus pâle, discriminant au passage ceux et celles dont la peau est d’un noir plus foncé.

Si certains d’entre vous sont déjà prêts à invoquer le racisme ou le wokisme, attendez encore un peu. Entre des positions extrêmes, il y a une réelle problématique et c’est ce que Newton soulevait. Si elle reconnaît avoir été elle-même victime de préjugés, à son tour elle s’excuse auprès de ses collègues d’être devenue «l’élue», celle à qui on réserve de très nombreux rôles.

Tout en confiant son malaise d’être autant sollicitée, au détriment d’actrices talentueuses à la peau plus foncée comme Lupita Nyong'o (Twelve yers a slave, Black Panther), elle lance du même souffle qu’on lui a déjà reprochée de ne pas être assez noire (sa mère est noire et son père est blanc). Vous souvenez qu’on avait reproché la même chose à Tiger Woods et Barack Obama?

Le colorisme évoqué par Newton n’est pas une vue de l’esprit. Lorsqu’on recrute des acteurs et des actrices à la peau noire, les préjugés ont la vie dure. Pour s’ajuster à de présumés critères de beauté occidentaux, la peau plus claire serait donc généralement favorisée parce que mieux perçue par le public.

Encore un peu et on se croirait revenu à l’époque de l’esclavage, période pendant laquelle un esclave avait plus de chance d’intégrer le manoir du maître et de bénéficier d’un certain traitement de faveur si sa peau n’était pas trop foncée. Il y avait une hiérarchie entre les esclaves et elle s’appuyait sur la coloration de la peau.

Non seulement le teint plus ou moins foncé affecte le recrutement des acteurs et des actrices, mais cette forme de discrimination affecte différemment les hommes et les femmes. Ce sont ces dernières qui sont les plus touchées, d’autres préjugés jouant cette fois en faveur d’une peau plus foncée pour un acteur noir. Soit on la recherche, soit on ne la considère pas pour un homme.

Il y a quelques mois, j’abordais cette question du colorisme par le biais d’excuses présentées par Lin-Manuel Miranda. Pour sa comédie In the heights, le créateur d’Hamilton regrettait de ne pas avoir suffisamment montré la grande diversité des communautés culturelles, et ce, même si ses œuvres font la part belle aux hispanophones ou aux noirs.

Je jugeais donc opportun de revenir aujourd’hui sur une question complexe qu’on ne devrait pas limiter au «politiquement correct», à des revendications exagérées ou encore à des pratiques grossièrement racistes. Quand des artistes aussi influents que Miranda ou Newton utilisent leur plateforme pour nous faire réfléchir à la persistance de vieux préjugés ou stéréotypes, nous devrions écouter et nous renseigner.

Il faut espérer qu’une fois de plus l’histoire puisse éclairer notre lanterne. Si ma discipline ne permet pas toujours d’éviter de répéter des erreurs, on peut malgré cela la solliciter pour guider notre réflexion.

Si jamais cette question vous intéresse, je vous invite à lire cet essai de Chanda Singathi de l’Université Rutger. Non seulement le thème y est bien circonscrit, mais elle offre aussi des références intéressantes d’autres chercheurs et chercheuses. L’essai porte le titre évocateur de Dark Secrets Behind Light Shades: Hollywood & Modeling Media.