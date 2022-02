Alain Rayes veut unifier le Parti conservateur du Canada

Après avoir renoncé dimanche à ses fonctions de lieutenant des conservateurs au Québec, Alain Rayes souhaite maintenant unifier le parti comme l’avaient fait Brian Mulroney et Stephen Harper.

Le député de Richmond-Arthabaska désire s’impliquer dans la course à la chefferie en soutenant un candidat de centre droit progressif qui maîtrisera les deux langues officielles.

«Pour l’instant, je n’ai fait aucun choix. Je veux voir les personnes qui vont être sur la ligne de départ. J’ai tracé ma ligne indiquant où je suis prêt à aller», a mentionné Alain Rayes au micro de Philippe-Vincent Foisy à QUB Radio, lundi. Il a aussi expliqué qu’il fera son choix en fonction des visions que les candidats présenteront.

Le PCC, vers une idéologie populiste?

Avec les dernières sorties publiques de Candice Bergen, chef intérimaire du parti, et du candidat à la chefferie Pierre Pollièvre, certaines idéologies plus à droite semblent prendre le dessus au sein des conservateurs.

Des tensions au sein du parti se font aussi sentir, alors que les opinions divergent et que les conservateurs semblent plus diviser que jamais. Selon Rayes, il faut «unifier le parti» comme l’avaient fait Mulroney et Harper qui proviennent de deux horizons différents.

«À mes yeux, la seule façon [d’arriver à tasser les libéraux], c’est de moderniser certaines positions de notre organisation», a-t-il ajouté. Il estime qu’un virage trop à droite créerait un déficit démocratique où les libéraux seraient les seuls à pouvoir gouverner.

«Ma position, elle est claire. J’ai affiché mes couleurs et on verra pour la suite des choses dans les prochains jours, prochaines semaines», a conclu le député de Richmond-Arthabaska.