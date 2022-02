Avoir la planète à cœur pour ses enfants

Imaginez un entrepreneur créant des solutions qui contribuent réellement à la diminution des gaz à effet de serre à l’échelle mondiale tandis qu’aucun, mais vraiment aucun investisseur n’est prêt à lui donner son appui.

C’est un scénario digne de Don’t Look Up : déni cosmique, la satire Netflix sur le déni face aux changements climatiques.

Sauf qu’on est dans la réalité, celle de Louis Roy, président d’Optel, leader mondial en traçabilité, le gars que plusieurs ont traité de fou au fil des ans, mais qui a réussi à bâtir une multinationale par ses propres moyens. L’infatigable père qui, pour la jeunesse sur cette planète, travaille d’arrache-pied à trouver des manières de réduire l’empreinte environnementale et sociale des chaînes d’approvisionnement mondiales grâce à l’intelligence artificielle.

« J’y crois tellement ! Et je me dis que si je ne le fais pas, je ne serai pas capable de regarder mes enfants en face ni mon petit-enfant qui naîtra bientôt », affirme l’entrepreneur, qui a choisi de s’attaquer à un des plus grands problèmes de l’humanité.

Chaînes d’approvisionnement

Les produits que nous consommons passent par les chaînes d’approvisionnement, à la source de toutes les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Optel a investi 70 millions $ de ses profits dans les dernières années pour mettre au point des outils de mesure dans toutes les étapes entre la matière première, la fabrication du produit et sa vente au consommateur, afin qu’on puisse mieux contrôler l’impact environnemental et social de chaque produit.

L’intelligence artificielle permet par exemple de traiter les données et de proposer des améliorations pour diminuer l’empreinte environnementale. De grandes entreprises s’y mettent parce qu’elles sentent l’urgence d’agir ou parce que des lois commencent à les y contraindre. L’Allemagne obligera l’an prochain les entreprises de plus de 3000 employés à déterminer les risques de violation des droits de la personne et de dommages environnementaux chez leurs fournisseurs. L’Europe avance dans cette direction.

« La mesure qui peut amener le contrôle et les changements de comportement doit être faite, sinon le monde sera invivable rapidement. Dans les prochaines années, les risques d’incendies, de guerre et de pénurie d’eau seront élevés. Je me base là-dessus pour agir et rien ne va m’arrêter », affirme Louis Roy avec conviction.

La capacité humaine

Là où d’autres sont rongés par l’anxiété devant les bouleversements climatiques, l’entrepreneur de Québec est habité par la confiance que les humains ont la capacité et l’intelligence de trouver et déployer les solutions. Il faut seulement qu’ils prennent vraiment conscience du problème du climat.

« Moi, j’adore les problèmes parce que je peux y trouver des solutions », dit-il. Chez Optel, Louis Roy travaille maintenant en compagnie de son fils de 29 ans. Il a aussi deux filles de 10 et 11 ans à qui il transmet ses valeurs. À la maison, il répare ce qui ne fonctionne plus, comme sa fournaise, un matin glacial de janvier. Il composte, réutilise, revalorise, achète usagé le plus possible et roule en voiture électrique. Puis, il a beau être un as de la techno, il possède le même téléphone cellulaire depuis six ans.

Bref, son engagement environnemental n’est pas un truc marketing, mais un mode de vie. Et je trouve que Louis Roy est un des entrepreneurs les plus fascinants de cette province. Pour la pertinence de l’ambitieuse mission qu’il embrasse et pour la détermination qui l’anime. Vivement qu’on le soutienne.

Optel

Fondateur : Louis Roy

Louis Roy Employés : 700

700 Lieu du siège social : Québec

Québec Secteur d’activité : Technologie

Technologie Année de fondation : 1989

PROFIL DE LOUIS ROY