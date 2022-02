«Convoi de la liberté»: les menaces d'un siège à Québec reprennent

S’adressant directement à François Legault, l’un des organisateurs de la manifestation du weekend à Québec réitère la menace d’un siège à long terme dans deux semaines si le gouvernement n’abolit pas les mesures sanitaires. «Fis-toi sur moi, Rambo pis Big, on va te siéger ça», lance Keven Bilodeau dans une vidéo publiée lundi matin.

Membre du trio de tête qui a organisé le convoi sur Québec au cours des derniers jours avec Bernard Gauthier et Kevin «Big» Grenier, Keven Bilodeau assure que la décision de quitter la Vieille-Capitale était «loin d’être un geste d’abandon». Même qu’il en a rajouté une couche à la promesse faite dimanche de revenir manifester dans deux semaines dans une nouvelle vidéo.

«On a mis la balle dans ton camp Legault», affirme-t-il, vêtu d’une tuque sur laquelle on peut lire l’inscription «Fuck Legault». «Si tu décides de continuer ton urgence sanitaire qui n’a ni queue ni tête depuis deux ans, ben on va revenir. Pis si on revient, on ne fera pas juste manifester, on va occuper la place.»

«Tu ne croiras pas à ça»

Promettant qu’il ne s’agit pas d’une menace «mais la réalité», Keven Bilodeau indique que son groupe prévoit s’installer à Québec à long terme durant le weekend du 19 février.

«On va avoir de la machinerie, tu ne croiras pas à ça. On va occuper la place pour un hostie de bout», soutient l’organisateur qui avait tenu des propos semblables la semaine dernière avant que la manifestation du weekend se termine sans heurts dimanche après-midi.

Galvanisés par les quelques milliers manifestants qui étaient réunis samedi à Québec, les organisateurs affirment d’ailleurs désormais s’exprimer au nom de «la majorité».

«Si tu n’as pas entendu le cri du cœur de toutes les familles. La majorité est sur notre côté», prévient Keven Bilodeau, qui s’adresse au premier ministre François Legault tout au long de sa vidéo.

«Dans deux semaines, on va être là. [...] On va occuper la place. Là c’était un petit warm up», ajoute celui qui était à la tête du convoi venu de la Beauce samedi dernier et qui était aussi l’instigateur du Festival Gaulois en opposition aux mesures sanitaires l’été dernier.

