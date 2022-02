COVID-19: Marchand appuie Plante dans sa demande de calendrier de déconfinement

Le maire de Québec appuie son homologue de la métropole, Valérie Plante, qui réclame au gouvernement un calendrier de déconfinement pour la relance événementielle et culturelle.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a demandé un «plan de réouverture complet» dans le but de donner de la «prévisibilité» aux organisateurs. La relance événementielle et culturelle et celle des congrès sont importantes pour la métropole, a-t-elle affirmé sur les ondes de LCN, car la concurrence des autres villes est féroce et des investissements majeurs sont en jeu.

Étapes

Le maire de Québec, Bruno Marchand, abonde dans le même sens. Les deux élus conviennent de l'importance des mesures sanitaires pour endiguer la pandémie, mais ils souhaitent de la clarté sur les étapes de déconfinement à venir.

«Il y a une importance à cette demande de Valérie Plante, notamment dans la concurrence avec d'autres villes dans le monde, qui n'ont peut-être pas les mêmes stratégies et les mêmes restrictions. Il y a une attente que le gouvernement puisse communiquer un plan de levée des restrictions.»

Éviter le retour en arrière

Il a mis en garde: «Il faut s'assurer qu'on ne revienne pas en arrière. Les citoyens ont le même souhait. [...] Ça va être pire. Mais je pense que le gouvernement peut donner de la prévisibilité et le plus on va pouvoir le faire, en s'assurant de ne pas retourner en arrière, je pense que c'est la meilleure formule.»

En outre, il a réitéré l'importance du retour du sport et des activités de loisir pour les jeunes, un discours qu'il tient depuis quelques semaines.

