Des retours très importants chez les Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont accordé lundi des prolongations contractuelles de deux ans au demi offensif William Stanback et au secondeur Chris Ackie, en plus de consentir une nouvelle entente d’un an au receveur de passes Jake Wieneke.

Dans le cas de celui-ci, la nouvelle confirme d’une certaine façon les informations diffusées la fin de semaine passée par quelques médias. Wieneke, qui aurait pu profiter du marché de l'autonomie mardi, a accepté un salaire de 160 000 $ pour la prochaine saison.

À sa deuxième campagne au pays, le joueur de 27 ans a dominé la Ligue canadienne de football (LCF) avec 11 touchés par la voie aérienne. Il a amassé 898 verges en 56 attrapés, ce qui lui a valu d'être nommé sur l'équipe d'étoiles de la LCF. Depuis son arrivée à Montréal, il totalisé 1467 verges et 19 majeurs.

Pour revenir à Stanback, également choisi parmi les étoiles du circuit, il a terminé au sommet de plusieurs catégories, dont les verges au sol. Ses 1176 verges lui ont permis de finir plus de 300 verges devant son plus proche poursuivant ayant disputé un match de plus que lui. Il a ajouté trois touchés par la course.

De son côté, Ackie a dominé les Moineaux en 2021 avec 48 plaqués défensifs en 14 rencontres. Il a également réussi six sacs du quart et deux interceptions. En 79 rencontres dans la ligue, l'ancien des Golden Hawks de l'Université Wilfrid Laurier a effectué 202 plaqués défensifs.

Trois autres signatures

L'équipe a aussi conclu des pactes avec le secondeur Kerfalla Exumé, le joueur de ligne à l'attaque Chris Schleuger, ainsi que le quart Davis Alexander.

Exumé a accumulé 15 plaqués sur les unités spéciales des Alouettes l’an passé, bon pour le deuxième rang dans l'équipe derrière Alexandre Gagné. L'ancien des Carabins de l'Université de Montréal compte 40 plaqués sur les unités spéciales en 32 parties chez les professionnels.

Puis, Schleuger entamera une troisième saison avec le club en 2022, lui qui a disputé 16 rencontres en carrière.

Enfin, Alexander a complété sa carrière universitaire au deuxième rang de l'histoire des Vikings de l'Université Portland State avec 10 473 verges d'attaque totale, 9215 verges par la passe et 63 passes de touché. L'athlète de 23 ans a été élu sur l'équipe d'étoiles de la conférence Big Sky en 2021, complétant 266 de ses 433 passes pour des gains de 3075 verges et 21 touchés.