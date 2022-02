Deux jeunes qui sont prêts

ORLANDO | Le CF Montréal ne manque pas de défenseurs pour amorcer la prochaine saison. Du lot, Robert Thorkelsson et Gabriele Corbo piaffent d’impatience.

Dans le cas du premier, on le comprend aisément, puisqu’il n’a encore jamais officiellement joué avec l’équipe, même s’il a signé son contrat le 27 juin 2021.

« J’ai eu une hernie sportive en avril et je n’ai pas été opéré avant la fin du mois d’août, a expliqué l’Islandais de 19 ans lors d’une visioconférence, lundi. J’ai commencé à être en forme à la toute fin de la saison et maintenant je suis remis à 100 %. »

Quant à Corbo, un Italien de 22 ans, il s’est présenté à Montréal en novembre dernier, mais rien n’était alors coulé dans le béton. Il n’aura toutefois pas attendu longtemps que son statut soit officialisé, ce qui a été fait au début de décembre dernier. Il a eu donc le temps de trouver ses aises au sein du groupe.

« J’ai été très bien accueilli par le groupe alors je savais à quoi m’attendre. J’apprends rapidement et je m’adapte bien à ce que l’entraîneur me demande. »

Pour celui-ci, fouler le sol de ce côté de l’Atlantique était une grosse étape à franchir.

« C’était une occasion de vivre une expérience différente. C’est la première fois que je joue en dehors de l’Italie et je crois que c’est une aventure intéressante pour la suite de ma carrière. »

Beaucoup de monde

Les noms de Corbo et Thorkelsson s’ajoutent à un groupe d’arrières centraux passablement garni. On compte en effet au moins sept défenseurs centraux.

Après avoir joué avec trois centraux pendant toute la saison 2021, Wilfried Nancy s’est concentré sur une défense à deux centraux pour un total de quatre défenseurs lors de chacune des deux parties préparatoires.

« On s’est promenés entre quatre et cinq défenseurs alors je ne sais pas encore dans quelle configuration nous allons amorcer la situation », a convenu Thorkelsson pendant que Corbo se disait à l’aise dans un schéma ou dans l’autre.

« Pour moi, ça ne fait pas de différence de jouer à trois centraux ou à quatre défenseurs. J’ai joué dans les deux configurations dans ma carrière, mais j’aime beaucoup jouer dans une défense à trois. »

La donne a changé la semaine dernière, quand le club a annoncé le retour de Rudy Camacho, un vétéran qui solidifiera un groupe jeune. D’ailleurs, Corbo estime que le retour du Français de 30 ans fera le plus grand bien à l’équipe.

« J’ai une très bonne relation avec Rudy. C’est très important qu’il soit de retour parce qu’il a beaucoup d’expérience et il peut s’en servir pour aider les jeunes défenseurs à s’améliorer et devenir meilleurs. Le fait qu’il y ait cette expérience avec le retour de Rudy me donne la motivation pour pousser très fort tous les jours à l’entraînement. »

Ronger son frein

Pour ce qui est de Robert Thorkelsson, il a joué enfin une demie contre Miami vendredi dernier : c’était une occasion qu’il attendait depuis longtemps.

« C’est difficile de joindre une nouvelle équipe et de ne pas pouvoir jouer pendant six ou sept mois. Ça m’a permis de devenir plus fort mentalement et de m’intégrer au groupe. »

Et pour ce qui est d’un départ, il estime qu’il est très près de pouvoir en faire un, même si la décision ne lui appartient pas entièrement.

« Je crois que je serai en mesure d’amorcer un match bientôt, mais je crois que l’entraîneur va vouloir attendre un peu plus longtemps. »

L’équipe disputera un troisième match préparatoire mardi soir, en rendant visite à l’Union de Philadelphie à Fort Myers.