[EN IMAGES] Hommage à Meriem Boundaoui: la famille garde espoir de retrouver le tireur

Un an après avoir été fauchée par une balle à la tête, la jeune Meriem Boundaoui a eu le droit à un hommage durant lequel ses proches assurent garder espoir de retrouver le meurtrier qui l’a tué à Montréal.

«J’ai toujours la même douleur. On dirait que c’est arrivé hier. Elle a été la première et la plus jeune tuée par balle l’année dernière. [...] On espère toujours retrouver le coupable pour rendre justice», explique Safia Benbadaoui, la grande soeur de Meriem, alors que les larmes lui montent aux yeux.

Vidéo Francis Pilon

Les proches de Meriem Boundaoui ont gardé une minute de silence en hommage à l’ado tuée.

En tout, une vingtaine de personnes ont participé à cette cérémonie sobre et émouvante en fin de journée lundi. Celle-ci se déroulait dans le stationnement d'une boulangerie à l’angle des rues Jean-Talon et Valdombre, soit à l’endroit du drame où l'adolescente a été assassinée le 7 février 2021 .

Sa sœur, des proches, amis, politiciens et même le père d’Amir Benayad, cet adolescent tué en pleine rue sur le Plateau-Mont-Royal le mois dernier, ont participé à l’hommage lundi.

Quelques participants au rassemblement ont aussi exigé un meilleur contrôle des armes à feu à Montréal durant cet événement.

«Faut que ça arrête»

Sam Bouchoul, beau-frère de Meriem Boundaoui, veut rendre justice à l’ado et à tous les jeunes tués injustement à Montréal depuis un an.

«Meriem est partie. On veut maintenant sensibiliser pour éviter la mort d'autres ados. On sait que sa mort n’est pas un accident et on espère que l’enquête va trouver les coupables. Plein d’autres ados sont morts après elle et faut que ça arrête», dénonce M. Bouchoul.

Le meurtre de l'adolescente Meriem Boundaoui, survenu dans l’arrondissement de Saint-Léonard, avait fait les manchettes au Québec et à l’international.

Jeune sans histoire

Originaire d’Algérie, Meriem Boundaoui se trouvait dans un véhicule qui a été pris pour cible par un ou des tireurs. L’ado était sans histoire. Elle se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment.

La jeune femme était venue au Québec pour rejoindre deux de ses sœurs. Son corps a finalement été rapatrié en Algérie en février 2021.

«Ce qui me manque le plus d’elle depuis un an? Son sourire. Sa bonne humeur. Juste sa présence», laisse tomber Safia Benbadaoui.

De son côté, le Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) a indiqué lundi que l’enquête se poursuivait et qu’aucun suspect n’avait été appréhendé pour le moment.

ADOS TUÉS EN 2021 À MONTRÉAL