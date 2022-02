Gazoduc Coastal GasLink: des Wet’suwet’en déposent une requête à l’ONU

Des Wet’suwet’en ont déposé une requête auprès de l’Organisation des Nations unies, lundi, contre «l’industrialisation forcée et la militarisation» de leurs terres menées par Ottawa et la Colombie-Britannique.

En effet, ils estiment que les gouvernements violent leur juridiction et qu’ils ne respectent pas la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, car ils laissent des policiers sur leur territoire et permettent au projet de gazoduc Coastal Gaslink (CGL) de voir le jour.

La requête est portée par plusieurs chefs autochtones, avec l'appui d'experts et de nombreuses organisations, principalement autochtones et environnementales. Ils demandent à l’ONU de se pencher sur la question pour mettre fin à l'«industrialisation forcée» et à la «militarisation» des terres Wet’suwet’en.

«Le Canada et la Colombie-Britannique doivent retirer la GRC et services de police et de sécurité associés de notre territoire, et doivent immédiatement arrêter la construction et suspendre tous les permis pour la construction du pipeline CGL», peut-on lire dans le document.

Rappelons qu’en 2020, des chemins de fer à travers le pays ont été bloqués en soutien aux manifestants de Colombie-Britannique qui s’opposent au projet de gazoduc, d'une longueur de 670 kilomètres. Des arrestations effectuées par la Gendarmerie royale du Canada avaient fait les manchettes.