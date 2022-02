Guzzo réfléchit à la chefferie du PCC

Vincenzo Guzzo a affirmé, lundi soir, être en réflexion à l'idée de se présenter comme candidat pour remplacer Erin O’Toole à la tête du Parti conservateur.

En entrevue avec Denis Lévesque à LCN, le dirigeant de la chaîne de cinéma qui porte son nom de famille a précisé qu’il attend de voir qu’elles seront les conditions pour se présenter comme candidat.

«Ces règles vont nous en dire beaucoup. Ça va nous dire ce que pensent les dirigeants de ce parti. Est-ce qu’ils pensent encore une fois mettre toute sorte de restrictions pour les non-politiciens à se présenter ou après deux élections manquées, on va réaliser que c’est la base du parti qui va faire gagner le chef et réaliser que pour gagner, il va falloir rassembler les Québécois et les Canadiens de tout le pays», a mentionné M. Guzzo.

Même s’il n’est pas encore candidat officiellement, il a déjà lancé une première flèche à Pierre Poilievre, qui pourrait être son plus grand adversaire dans cette campagne.

«Contrairement à mes potentiels adversaires, si je me lance, je vais me garder un peu d’humilité et je vais regarder si c’est possible de gagner une campagne à la chefferie avant d’être premier ministre», a expliqué l'homme d'affaires, en référence au discours tenu par M. Poilièvre pour annoncer sa candidature.

Sans pour autant confirmer qu’il sera candidat, il a suggéré aux Canadiens d’essayer un homme d’affaires à la tête d’un parti politique.

«S’il y a une autre crise comme la COVID, la dernière chose que je voudrais, c’est les mêmes politiciens qu’on a là ou les mêmes genres de politiciens au pouvoir. Je pense que c’est le temps de changer un peu. Essayons quelque chose de nouveau, essayons de mettre des gestionnaires, des gens qui font de la gestion de crise à tous les jours dans leurs entreprises», a-t-il souligné.

Des idées pour enrichir le Canada

Parmi les idées de l’homme d’affaires, il croit que les ressources des différentes provinces devraient être mieux partagées, en citant par exemple le pétrole de l’Alberta et l’hydroélectricité du Québec.

«Je n’ai jamais compris pourquoi c’est plus simple pour nous de vendre l’hydroélectricité aux Américains qu’aux Albertains. Il faut que les conflits interprovinciaux, qu’on aime garder vivants parce que ça fait gagner des élections, il faut que ça arrête», a-t-il dit.