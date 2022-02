Équipe olympique masculine de hockey de la Chine : la solution facile

Le moins qu’on puisse dire est que le comité olympique chinois ne s’est pas cassé la tête quand est venu le temps de concevoir l’alignement de l’équipe de hockey masculine.

• À lire aussi: Porter le masque, même sous un casque

On a carrément fait un copier-coller avec celui du Red Stars de Kunlun, ce club professionnel qui évolue dans la KHL.

C’est donc que dire que des joueurs comme Jake Chelios (USA), Paris O’Brien (Canada) et Denis Osipov (Russie) représenteront l’Empire du milieu.

«Je ne pense pas que ça lance un bon message à la population chinoise, ni aux jeunes joueurs et joueuses du pays de dire : “quand on arrive pas à faire ça nous même on va prendre des Canadiens et des Américains“», a souligné Mark Simon, un Montréalais qui a participé au développement du hockey chinois pendant 15 ans.

Seulement 7 ou 8 chinois d’origine seront parmi l’alignement, qui sera complété par des joueurs comme Brandon Yip, Spencer Foo et Tyler Wong qui ont des racines chinoises.

Un petit répit

Mince consolation pour le pays hôte qui n’aura pas à affronter les grandes vedettes de la Ligue nationale de hockey (LNH), ce qui devrait donner lieu à des matchs un peu plus serrés.

«Ils ne se feront pas planté tant que ça. Contre des équipes moins fortes on devrait avoir un pointage serré, mais contre les puissances ça risque d’être des matchs à sens unique», a expliqué Simon.

À défaut d’avoir des résultats de 15 à 0, notre invité s’attend plus à des 7, 8 et peut-être même 9 à 0 comme résultat.

L’équipe chinoise débutera son tournoi olympique jeudi dans un match contre les États-Unis. Ils affronteront le Canada le 13 février prochain.

Écoutez son entrevue dans le lecteur ci-dessous.

À VOIR AUSSI