Inondations en Colombie-Britannique : Près de 230 M$ pour les agriculteurs

Une enveloppe totalisant 228 millions $ a été débloquée lundi par Ottawa et Victoria pour venir en aide aux agriculteurs de la Colombie-Britannique affectés par les inondations historiques de novembre dernier.

«Nous sommes là pour les aider à reconstruire et leur permettre de se consacrer à nouveau à ce qu’ils font de mieux : produire de la nourriture de grande qualité pour les Canadiennes et les Canadiens», a exprimé la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau.

Dans la foulée de la «rivière atmosphérique» qui avait déversé des pluies diluviennes totalisant jusqu'à 250 mm par endroits, la prairie de Sumas – un ancien lac asséché pour l'agriculture – s'était retrouvée sous l'eau pendant des jours, au grand dam des agriculteurs.

Entre autres, des dizaines de milliers d'animaux ont péri dans les inondations et de nombreux bâtiments ont été inondés.

Au total, les gouvernements estiment que «plus de 1 100 fermes, 15 000 hectares et 2,5 millions de bêtes de la prairie Sumas, à Abbotsford, à Merritt et à Princeton ont été touchés par les inondations».

Le programme de rétablissement annoncé lundi, dont les coûts seront assumés à 60 % par le fédéral et à 40 % par la Colombie-Britannique, permettra notamment de remettre en état les terres et les bâtiments agricoles et de couvrir les coûts de remplacement du bétail.

Les gouvernements espèrent ainsi non seulement aider les agriculteurs, mais aussi assurer la sécurité alimentaire dans al province et au pays.

«Les inondations survenues en novembre constituent la catastrophe la plus dévastatrice de l’histoire de la Colombie-Britannique; elles ont entraîné d’importantes pertes pour les agriculteurs et les producteurs d’aliments de la province. [Ce Programme] leur permettra de reprendre la production et s’ajoutera aux efforts collectifs déjà déployés pour assurer la résilience du système alimentaire et de l’économie de la province», a commenté la ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Pêches de la Colombie-Britannique, Lana Popham.

