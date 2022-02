Itinérance dans Saint-Roch: des citoyens sont au bout du rouleau

Actes de grossière indécence, excréments au sol et désordre font plus que jamais partie du quotidien des citoyens qui vivent près du refuge pour itinérants Lauberivière dans le quartier Saint-Roch, et ils craignent que la situation n’empire avec l’arrivée du printemps.

Des images où l’on voit des gens avoir une relation sexuelle en public, un homme se masturber sans se cacher ou des excréments jonchant le sol ont été acheminées au Journal. Il s’agit de scènes du quotidien, soutient Me François Leduc, dont le bureau est situé au Carré Lépine.

L’arrivée de Lauberivière est la cause du problème, selon les citoyens, qui multiplient les sorties pour manifester leur mécontentement depuis le déménagement en avril dernier.

Napoleon Woo, propriétaire du restaurant Wok N Roll, en a également ras-le-bol. Il a appelé les pompiers plusieurs fois pour des feux dans la rue.

«Et ça se pique, ça défèque, ajoute-t-il. Une dame s’est fait vandaliser sa voiture et a trouvé quelqu’un qui y dormait. Au printemps, ça va être pire», craint-il.

Le président de la coopérative d’habitation L’Îlot-Fleurie, Louis-H. Campagna, a récemment dénoncé des problématiques d’intrusion, qui semblent s’être résorbées.

«Mais les problématiques d’attroupements perdurent», observe-t-il.

Au YMCA, on indique soutenir Lauberivière, dont le mandat est loin d’être évident.

«Mais il y a des impacts [du déménagement] qui ont été sous-estimés», admet le directeur, Étienne Talbot.

Impuissant

Pour sa part, Éric Boulay, directeur du refuge, se dit conscient des problèmes, mais qu’il est difficile de contrôler ce qui se passe à l’extérieur.

«Je ne sais pas ce que ça prend. Je me sens impuissant», lance-t-il, inquiet que la réputation du refuge en prenne un coup.

«Des gens auraient besoin de bien plus qu’un refuge, mais on ne sera pas un hôpital psychiatrique ni une prison», poursuit-il.

Récemment, Le Journal a contacté la Ville en lien avec la situation.

Elle avait alors assuré mettre les efforts pour améliorer la situation. Depuis, des rencontres avec les citoyens et le CIUSSS-CN ont été prévues. Lundi, au conseil municipal, la conseillère et membre de l'exécutif Marie-Pierre Boucher a indiqué que les citoyens auront l'occasion d'en discuter en réunion de bon voisinage dès mercredi.

Le SPVQ indique pour sa part prioriser l’aide dans ces situations, la judiciarisation étant un dernier recours. Il précise que les lois limitent le pouvoir des policiers à forcer les soins d’une personne en détresse.

Invité à réagir, le CIUSSS-CN a énuméré un bon nombre de mesures déployées depuis un an en lien avec cet enjeu, notamment l’ajout d’intervenants sur le terrain.

– Avec la collaboration de Stéphanie Martin

