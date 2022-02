La fierté d’une montagne

Les skieurs et les planchistes étaient nombreux, lundi, sur les pistes de Bromont. En discutant avec eux, on a senti de la fierté et de l’admiration envers leur héros local : Maxence Parrot.

En attendant leur tour au remonte-pente, ils pouvaient revoir la descente qui avait permis au planchiste québécois de gagner l’or dans l’épreuve de slopestyle aux Jeux de Pékin.

« Tout le monde est très content de la performance de Maxence, a mentionné le directeur marketing de Bromont, montagne d’expériences, Marc-André Meunier. On attendait ce moment-là. Quand ça s’est concrétisé, nous étions très excités. Nous sommes très fiers de Maxence. »

« À sa dernière visite, il était déterminé à aller chercher l’or. C’était son objectif et toute sa concentration était là-dessus », a-t-il poursuivi.

Une fête sera organisée en l’honneur de Parrot dès qu’il remettra les pieds à Bromont.

De l’admiration

Le Journal est allé à la rencontre de jeunes planchistes qui ont eu la chance de voir la descente de Parrot. Ils étaient impressionnés.

« Le dernier saut était insane, a mentionné David Poirier. Je commence à faire de la planche à neige. Je suis en train d’apprendre quelques trucs, mais je ne serai jamais capable de me rendre à son niveau.

« Il y a tellement de travail là-dedans. C’est mon inspiration aujourd’hui. »

C’est aussi le cas de Léo, qui a veillé jusqu’au petit matin pour ne rien manquer des descentes de son favori.

« Sa performance était malade, a affirmé le jeune autiste avec les yeux brillants. Il a réussi à vaincre le cancer. Sa médaille d’or est la cerise sur le sundae. J’aime Max parce qu’il est charismatique et qu’il a une bonne énergie. »

Médaille qui vaut de l’or

Parrot a des ententes avec une dizaine de commanditaires, dont Petro-Canada, Sobeys, Sports Experts et la Banque RBC. Avec sa conquête, d’autres entreprises voudront s’associer avec lui.

« On s’attend à conclure de nouvelles ententes dans les semaines à venir. Il est aussi possible qu’on renégocie nos partenariats actuels, a mentionné Karim Leduc, PDG de Dulcedo, qui s’occupe de la gestion d’image et des partenariats du champion olympique. Les compagnies auront un bon retour sur leurs investissements. »

Grâce à sa médaille d’or olympique, Parrot empochera plusieurs bonis de la part de ses commanditaires. Une clause est prévue dans ses ententes pour un tel scénario. Et c’est la même chose pour ses titres aux X-Games.

Parrot est l’un des athlètes les mieux payés de son sport selon Leduc. Toutefois, l’argent n’a pas changé le Bromontois. Il n’a surtout pas oublié ses racines. Et cette valeur vaut aussi de l’or.