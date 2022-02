Sondage Léger: le baromètre des professions les plus dignes de confiance

Chaque semaine, Le Journal, en collaboration avec la firme Léger, dévoile un coup de sonde sur une variété de sujets qui vous touchent de près ou de loin. Notre Baromètre mesure ainsi ce qui vous fait vibrer ou sourciller en tant que Québécoise et Québécois, jeune et moins jeune, francophone, anglophone ou allophone, à Montréal ou en région.

FAITES-VOUS CONFIANCE OU NON AUX...

1. Pompiers : 97 %

2. Ambulanciers : 96 %

3. Infirmiers / infirmières : 95 %

4. Pharmaciens : 95 %

5. Pilotes d’avions : 95 %

6. Médecins spécialistes : 94 %

7. Agriculteurs : 94 %

8. Médecins de famille : 94 %

9. Électriciens : 93 %

10. Facteurs : 92 %

11. Enseignants/Professeurs : 92 %

12. Éducatrices en garderie : 92 %

13. Physiothérapeutes : 92 %

14. Vétérinaires : 91 %

15. Chefs cuisiniers/Restaurateurs : 91 %

16. Préposés aux bénéficiaires : 90 %

17. Architectes : 90 %

18. Scientifiques : 90 %

19. Dentistes : 89 %

20. Coiffeurs : 89 %

21. Plombiers : 88 %

22. Ingénieurs : 88 %

23. Notaires : 87 %

24. Psychologues/Psychothérapeutes : 86 %

25. Travailleurs sociaux : 86 %

26. Camionneurs : 84 %

27. Comptables : 84 %

28. Diététistes/Nutritionnistes : 84 %

29. Militaires : 83 %

30. Livreurs : 82 %

31. Policiers : 80 %

32. Juges : 77 %

33. Économistes : 75 %

34. Ostéopathes : 75 %

35. Chiropraticiens : 72 %

36. Sondeurs : 67 %

37. Chefs d’entreprises : 61 %

38. Avocats : 60 %

39. Banquiers : 60 %

40. Fonctionnaires : 59 %

41. Entrepreneurs en construction : 58 %

42. Journalistes : 54 %

43. Maires : 52 %

44. Courtiers immobilier : 49 %

45. Députés/ministres : 41 %

46. Prêtres et pasteurs : 36 %

47. Publicitaires : 35 %

48. Vendeurs : 32 %

49. Vendeurs d’automobiles : 25 %

50. Influenceurs : 10 %

► Méthodologie

Le sondage a été réalisé auprès d’un millier de Québécoises et Québécois représentatifs du 21 au 23 janvier 2022. Chaque répondant devait indiquer s’il avait confiance ou non aux professions mentionnées dans le baromètre.

Philippe Léger, Le Journal de Montréal

LE CONSTAT

Quatre véritables métiers trônent au sommet de la confiance dans notre baromètre annuel des professions : les pompiers, qui occupent depuis toujours le premier rang, tous les métiers liés au milieu médical, les pilotes d’avion, envers qui nous n’avons pas le choix d’éprouver une confiance aveugle, ainsi que les agriculteurs, qui s’ancrent dans notre histoire et font notre fierté.

LA SURPRISE

Ce baromètre est également révélateur de notre relation à notre système de santé. Nous n’en avons pas contre les gens qui composent le système et qui l’incarnent, mais contre le système lui-même. On voit en nos médecins, nos infirmières, nos pharmaciens et nos préposés aux bénéficiaires des gens de confiance qui ont à cœur notre santé, mais qui sont pris dans un chaos lourd et bureaucratique.

LA TENDANCE

Le métier d’influenceur fait son entrée dans le baromètre cette année, et elle n’est pas très fracassante ! Seulement 10 % des Québécois ont confiance dans les influenceurs, et ce taux est aussi faible chez les 18 à 34 ans (18 %). On fait davantage confiance aux vendeurs d’automobiles qu’aux influenceurs, ce qui n’est pas peu dire...

Quand on n’a pas le choix

Joseph Facal, Le Journal de Montréal

Les résultats de cette enquête sont fascinants parce qu’ils dévoilent notre psychologie de base. Les professions auxquelles on fait le plus confiance sont celles sur lesquelles on compte dans les situations les plus dramatiques : pompiers et ambulanciers. On leur fait confiance parce qu’on n’a pas le choix.

Comme ils ne gagnent pas des salaires exorbitants, on ne les soupçonne pas d’avoir choisi ce métier pour se remplir les poches. Les infirmières, populaires depuis toujours, voient aussi leur image bénéficier du contexte pandémique : nous nous les représentons comme dévouées et épuisées.

Je soupçonne que l’image des médecins spécialistes, bien classés, n’est plus aussi étincelante que jadis. L’admiration se double, j’en suis sûr, d’un soupçon de ressentiment populaire. Leur opiniâtreté pour arracher toujours plus d’argent doit conduire beaucoup de nos concitoyens à s’interroger sur leurs motivations fondamentales.

Les agriculteurs, traditionnellement bien perçus, bénéficient de notre nostalgie pour un monde rural que nous voyons comme plus authentique, et du fait qu’ils nous nourrissent, ce qu’ils ne se privent pas de nous rappeler.

Pas de chicane

Les Québécois, c’est bien connu, n’aiment pas la chicane. Les métiers qui prêtent à controverse voient leur cote d’amour affectée. La perception des policiers, par exemple, est affectée par le dénigrement systématique, quelques bavures largement médiatisées et cette perception populaire que les « vrais bandits » s’échappent pendant que l’agent remplit votre constat d’infraction. Les curés, eux, dégringolent parce que la pratique religieuse s’est effondrée, mais aussi en raison des scandales sexuels.

Au bas de l’échelle, il n’y a rien d’étonnant à trouver les vendeurs, qui doivent séduire, et les politiciens, dont les décisions feront autant de mécontents que d’heureux.

La palme de la méfiance absolue va aux influenceurs, métier inutile s’il en est un. Un petit vol avec Sunwing avec ça ?

