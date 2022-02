Le nombre de plaintes en déontologie a explosé

En l’espace de 20 ans, les plaintes au Commissaire à la déontologie policière du Québec (CDPQ) ont augmenté de deux fois et demie, pour culminer à un sommet jamais vu de 2407 au cours de la dernière année.

En 2000-2001 seulement 982 plaintes avaient été déposées.

«C’est une tendance à la hausse naturelle depuis 20 ans sans qu’on fasse d’interventions pour inviter les gens à porter plainte. Est-ce que c’est parce qu’il y a plus d’évènements médiatisés? Parce que les gens s’intéressent plus à la déontologie? Est-ce que le nombre d’interventions policières est en hausse? Nous n’avons pas d’études pour le savoir», explique Marie-Ève Bilodeau, secrétaire générale et responsable de la prévention du CDPQ.

Cependant, la COVID aurait contribué aux résultats des deux dernières années (2138 plaintes pour l’exercice qui s’est terminé le 31 mars 2020).

«On a eu des plaintes en lien avec (l’application par les policiers) des mesures sanitaires», fait remarquer Mme Bilodeau.

Par ailleurs, elle attribue aux manifestations étudiantes les pics des années 2012 (2108 plaintes) et 2013 (2189).

L’influence de l’actualité

Le CDPQ a enregistré 62 plaintes la semaine où de nombreuses vidéos impliquant des policiers de Québec ont été diffusées, soit une quinzaine de plus que la moyenne hebdomadaire sur l’année.

«Lorsqu’il y a des événements d’actualités, les gens ont tendance à déposer plus de plaintes», précise Mme Bilodeau.

Refonte

Actuellement, n’importe qui peut déposer une plainte. Et certains plaintifs le font de manière très récurrente. Le problème est que la personne impliquée dans l’événement doit aussi accepter de porter plainte pour qu’il y ait enquête.

Autre irritant que souligne le CDPQ, le tiers doit être traité de la même façon qu’un plaignant impliqué. Le commissaire doit fournir au tiers une justification écrite si la plainte n’est pas retenue, ce qui peut s’avérer lourd. Et cette réponse peut parfois contenir des informations confidentielles sur la personne impliquée.

Le CDPQ a donc proposé de faire une distinction entre plaignant et signalant. Elle a été retenue dans la loi 18, dont le projet a été déposé en décembre dernier.

Une personne non impliquée dans un événement pourra le signaler au commissaire qui, avec la nouvelle loi, obtient le pouvoir d’initier une enquête. Le commissaire n’aura pas besoin de motiver sa décision au signalant.

«Parfois (les plaintifs tiers) ont été très utiles parce que la personne impliquée ne savait pas qu’elle pouvait porter plainte. Mais les plaintes à répétition peuvent alourdir le système», reconnaît Mme Bilodeau.

Souvent non pertinentes

En 2020-2021 «64% des plaintes ont été refusées dès l’analyse primaire, mentionne Mme Bilodeau. Parfois elles sont farfelues, viennent de personnes avec des problèmes de santé mentale, visent des personnes qui ne sont pas soumises au code de déontologie, ou ne nous sont pas destinées, comme des contestations de contraventions.»

Cette proportion est stable d’année en année.

La majorité des plaintes déposées, soit 29%, ont fait l’objet d’une conciliation entre plaignants et policiers. «On parle ici de cas où il n’y a pas d’allégations graves comme l’emploi de la force ou du racisme», précise Mme Bilodeau.

Seulement 7% des plaintes font l’objet d’une enquête du CDPQ. Au final, le commissaire en a référé environ la moitié au Comité de déontologie policière. Ce tribunal a donc à juger 82 dossiers, impliquant au total 156 policiers, au terme de l’exercice 2020-2021.

Changements

Par ailleurs, avec la loi 18 il faudra dorénavant une permission d’un juge de la Cour du Québec pour porter en appel une décision du Comité de déontologie policière, un fonctionnement similaire à celui d’autres tribunaux administratifs.

Globalement, le CDPQ s’est dit satisfait des articles du projet de la loi 18 qui le concerne.

«Nous n’avons qu’un seul bémol concernant le délai pour porter plainte qui passe de un à trois ans. Nous comprenons qu’il s’agissait d’une recommandation de la Commission Viens et que la ministre de la Sécurité publique souhaitait y répondre. De notre côté, nous avions plutôt proposé deux ans comme compromis, car plus les gens prennent du temps pour déposer leur plainte, moins cela est favorable pour leur dossier (difficulté à recueillir les preuves, difficulté à trouver les témoins, témoignages moins précis, etc.). Cependant, nous allons tout de même recommander fortement aux citoyens de déposer leurs plaintes le plus tôt possible à la suite d’un événement», a mentionné Mme Bilodeau.

Financement

Enfin, le CDPQ a demandé un budget pour le développement d’un programme de prévention.

Malgré la hausse importante des plaintes au fil des ans, le CDPQ n’a pas bénéficié d’une augmentation de ses ressources.

«L’irritant pour le citoyen c’est l’augmentation des délais. On a fait le choix de continuer à travailler aussi rigoureusement», insiste Marie-Ève Bilodeau, qui invite les gens à ne pas hésiter à porter plainte s’il leur arrive quelque chose.

Déontologie policière

Exercice 2020-2021

2407 plaintes

64% non retenues

29% envoyées en conciliation

7% ont fait l’objet d’une enquête

82 dossiers remis au Comité de déontologie policière (3,4% des plaintes)

156 policiers cités

Une tendance à la hausse

Évolution du nombre de plaintes depuis 20 ans

2020-2021 : 2407

2019-2020 : 2138

2018-2019 : 1867

2017-2018 : 1818

2016-2017 : 1781

2015-2016 : 1655

2014-2015 : 1744

2013-2014 : 1952

2012-2013 : 2189

2011-2012 : 2108

2010-2011 : 1971

2009-2010 : 1909

2008-2009 : 1599

2007-2008 : 1459

2006-2007 : 1371

2005-2006 : 1381

2004-2005 : 1296

2003-2004 : 1290

2002-2003 : 1306

2001-2002 : 1191

2000-2001 : 982