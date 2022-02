Le pont des Piles de Shawinigan dans un état lamentable

Le pont des Piles de Shawinigan, fermé préventivement pour au moins un an la semaine dernière, est vraiment dans un état lamentable.

C'est ce qu'avait conclu la dernière inspection générale en juillet 2020. Les photos prises par les ingénieurs de Transports Québec témoignent de sa détérioration. Le rapport évoque des fissures, du délaminage, de l'éclatement, des perforations, de l'usure, de la rouille, de l'érosion, de la désagrégation et du pourrissement, sans parler de la déformation de la chaussée au centre de la structure.

Les ingénieurs recommandaient la réalisation de «travaux majeurs» pour remédier aux problèmes.

Vu l'urgence d'agir pour renforcer le pont avant de pouvoir le rouvrir, le ministère des Transports envisage d'accorder un contrat de gré à gré.

«Le ministre discute avec le Conseil du trésor, évidemment pour voir si le contrat peut être donné de gré à gré et qu'on puisse aller, plutôt qu'en appel d'offres, de façon plus rapide pour avoir des résultats concrets plus rapidement», a indiqué Marie-Louise Tardif, députée caquiste de Saint-Maurice-Laviolette.

Deux pylônes devront être élevés de chaque côté du pont pour ensuite déployer des haubans qui soutiendront l'ouvrage.

Pendant ce temps, la circulation sur les voies de contournement se fait sans encombre. Des automobilistes et des camionneurs ont dû rapidement changer leurs parcours.

«Il y a du monde qu'on connaît qui passaient par l'autoroute 55. Maintenant, ils passent par ici», a noté Yves Baril de la Halte 359 de Saint-Narcisse, en pointant du doigt la route 359, l'un des chemins de détour.

Des camionneurs sont conscients qu'ils devront prendre leur mal en patience. «On n'a pas le choix. Il faut faire avec», a soupiré un transporteur de sciures de bois.

«J'ai une demi-heure de détour , à peu près», a renchéri le chauffeur d'un semi-remorque approvisionnant les restaurants McDonald's.