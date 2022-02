L’Océanic décimé pour affronter les Mooseheads

RIMOUSKI | L’Océanic de Rimouski pourrait être privée de cinq attaquants pour son affrontement de mardi à domicile face aux Mooeseheads d’Halifax.

«Au moment où on se parle (lundi midi), il nous manque cinq attaquants, trois qui sont sur le protocole de la COVID-19 et deux qui ont été blessés en fin de semaine. Comme nous sommes arrivés tard dimanche soir et qu’il n’y a pas d’entraînement ce matin, je n’ai pas plus de nouvelles. Si ça reste comme ça, nous allons devoir rappeler des attaquants du midget AAA. On en saura plus mardi matin», a indiqué l’entraîneur-chef, Serge Beausoleil lors d’un entretien téléphonique.

Les joueurs touchés par la COVID-19 sont Ludovic Soucy, Julien Béland et Cam Thomson. L’attaquant de 20 ans, Xavier Cormier, s’est blessé en faisant une mauvaise chute en troisième période samedi à Moncton. On parle d’une absence de quelques semaines dans son cas. «C’est notre moteur offensif. Un des meilleurs joueurs de 20 ans de la Ligue. Son absence fait mal. Mais je ne suis pas inquiet. On va voir des jeunes profiter de l’occasion pour faire leurs preuves et d’autres qui vont rater l’occasion, comme c’est toujours le cas», a analysé le pilote de la troupe du Bas-Saint-Laurent.

Frédéric St-Denis répond bien

L’autre blessé est Alexandre Lefebvre, un attaquant de 2e année qui amenait de la profondeur à la formation. Serge Beausoleil a bien aimé la performance de son attaquant de 16 ans, Maël St-Denis, lors des deux matchs de la fin de semaine. «Il est passé de 7-8 minutes par match à 12-13 et il a très bien répondu. Il a gagné ses batailles à un contre un. La barre était très haute à Saint John et les gars ont continué à travailler et à respecter notre identité. Je m’attends à la même chose contre les Mooseheads, une bonne équipe qui sera dans les meilleures dès l’an prochain», a commenté Serge Beausoleil.

En bref

Serge Beausoleil voulait parler avec son entraîneur des gardiens, Michaël Rioux, avant de statuer sur l’identité de son gardien partant face aux Mooseheads. Gabriel Robert a bien fait en relève à Patrik Hamrla qui a connu un match difficile à Saint John.

Serge Beausoleil a apprécié ce qu’il a vu de Noah Matulu lors des deux matchs de la fin de semaine. Il avait été rappelé de l’équipe midget AAA de Moncton.

Avec un calendrier chargé, l’Océanic n’aura qu’un seul entraînement cette semaine et ce sera jeudi à la veille de la visite des puissants Sea Dogs.