Porter le masque, même sous un casque

Le duel de hockey sur glace opposant les Canadiennes aux représentantes du Comité olympique russe a laissé place à une situation particulièrement inusitée, dans la nuit de dimanche à lundi aux Jeux olympiques de Pékin, alors que toutes les patineuses portaient un masque N95 sous leur masque.

Cette scène a été causé par le fait que la formation russe n’a pas été en mesure de remettre les résultats de ses tests de dépistage à la COVID-19 à temps à l’équipe canadienne, repoussant même le match de plus d’une heure pour cette raison.

Néanmoins, les Canadiennes n’ont pas du tout semblé incommodées par cet imprévu, elles qui ont maintenu leur fiche parfaite en défaisant leurs adversaires 6 à 1. Il s’agissait d’un autre duel à sens unique pour les membres de la feuille d’érable, qui ont dominé leurs opposantes 29 à 3 depuis le début du tournoi olympique.

«Une fois le délai passé, nous avons dit à nos athlètes qu’elles auraient l’opportunité de participer à la séance d’échauffement, et quand nous sommes allés sur la glace, nous nous sommes faits dire que les deux équipes avaient accepté de porter des masques. Nous leur avons donc dit de mettre leur masque, et à ce point-là, on reprenait nos affaires comme à l’habitude», de dire l’entraîneur-chef Troy Ryan.

Le port du masque a toutefois causé un problème particulier pour les Canadiennes.

«Je crois que la chose la plus difficile était de boire de l’eau sur le banc, a expliqué Erin Ambrose, qui a inscrit l’un des six buts de son équipe durant ce match. Les masques ont fait partie de notre préparation et de nos entraînements durant toute cette période COVID. Nous préférerions ne pas les porter, mais nous devons aussi rester en sécurité et c’est ce que nous devions faire, donc on a fait ce qu’on avait à faire.»

Les résultats des tests sont finalement arrivés lors du match, ce qui a laissé l’opportunité aux athlètes d’enlever leur masque. Les Canadiennes ont toutefois préféré le garder, par mesure de sécurité, tandis que les membres du Comité olympique russe l’ont retiré pour la troisième période.