Pourquoi le Québec doit-il être le champion du bilinguisme?

Pourquoi on en demande toujours plus au Québec qu’aux autres provinces ?

Pourquoi devons-nous toujours être plus irréprochables que les autres Canadiens ?

Pourquoi hausse-t-on les critères lorsque vient le temps de juger la façon dont le Québec traite ses minorités ?

Pourquoi, lorsqu’il est question de bilinguisme, les Québécois se mettent-ils autant de pression pour être les meilleurs ? Alors que dans les autres provinces, on se contente d’obtenir la note de passage... et même moins ?

AU CANADA, ON S’EN FOUT

Prenez le dossier du bilinguisme des juges, à propos duquel le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, et la juge en chef Lucie Rondeau s’entredéchirent depuis un an sur la place publique.

Pour madame Rondeau, il est primordial que tous les juges du Québec non seulement aient une connaissance suffisante de l’anglais, mais MAÎTRISENT la langue de Mordecai Richler.

Pour elle, c’est une condition sine qua non d’embauche.

Vous pensez que c’est comme ça dans les autres provinces ?

Poser la question, c’est y répondre.

Le Québec est la seule province au Canada où le droit des citoyens à obtenir justice dans l’une ou l’autre des deux langues officielles est respecté.

Ailleurs, on s’en fout.

Demandez aux Franco-Albertains ou aux Franco-Ontariens si c’est facile pour eux de subir un procès en français.

À l’extérieur du Québec, vous avez plus de chances de trouver un membre du parti de Maxime Bernier qui a reçu ses trois doses de vaccin que de tomber sur un juge bilingue.

Mais ici, au Québec, il faut être les meilleurs du Canada ! Médaillés d’or du bilinguisme institutionnel, sinon on se fait pointer du doigt et envoyer dans le coin...

Pourquoi ?

Si les autres provinces se contentent d’une note de 45 %, pourquoi devrions-nous toujours avoir 95 % ?

Le Québec est la province qui respecte le plus sa minorité linguistique, mais on est probablement la province qui se fait le plus critiquer, et le plus souvent traiter de fasciste, raciste, etc.

Un moment donné, assez c’est assez !

UNE JUGE EST-ELLE UNE POLITICIENNE ?

Quand le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a affiché l’an dernier un poste de juge pour le district de Longueuil sans l’exigence d’une maîtrise de l’anglais, comme la Cour du Québec l’exigeait, la juge Rondeau a collé au plafond.

Pour elle, c’était épouvantable.

Le ministre outrepassait les limites de son pouvoir.

La Cour supérieure vient de donner raison à la juge en chef. Selon la Cour, monsieur Jolin-Barrette a eu tort en tentant d’empêcher la juge Rondeau d’imposer le bilinguisme comme condition d’embauche pour certains postes de juge.

Bref, la Cour a rappelé qu’un politicien n’est pas un juge.

Mais la question se pose à l’inverse : une juge est-elle une politicienne ?

S’il y a un dossier qui est éminemment politique, au Québec, c’est bien celui de la défense du français !

Et madame la juge Rondeau (qui est aussi à couteaux tirés avec le ministre sur le dossier des tribunaux spécialisés en violence conjugale et sexuelle) le sait très bien.

Si elle veut faire de la politique, qu’elle mette sa photo sur une pancarte et qu’elle se fasse élire !