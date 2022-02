Présidentielle française: Emmanuel Macron toujours en tête des sondages

À 25% (+1) Emmanuel Macron continue de faire la course en tête des intentions de vote au 1er tour de la présidentielle, devant Marine Le Pen à 17,5% (=), alors que l'écart se resserre entre Valérie Pécresse à 15,5% (-1) et Éric Zemmour à 14,5% (+1) selon un sondage «rolling» Ifop-Fiducial pour Paris Match, LCI et Sud Radio.

À gauche Jean-Luc Mélenchon recueille 10% des intentions de vote (+0,5%) devant Yannick Jadot à 4,5% (-0,5%), à égalité avec Christiane Taubira (+0,5%) et Fabien Roussel (3,5%, stable) devance Anne Hidalgo, en grande difficulté (2,5%, -1 point).

Au second tour, Emmanuel Macron l'emporterait face à Marine Le Pen 55,5% contre 44,5%, et contre Valérie Pécresse 55% contre 45%.