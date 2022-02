Prise deux

Photo courtoisie

Permettez-moi de revenir sur le 16e Souper de la jonquille qui sera présenté le mercredi 20 avril de façon virtuelle au profit de la recherche sur le cancer. Le président d’honneur du souper 2022, François Dion, président-directeur général chez Levio, a mis sur pied le Comité des Gouverneurs, composé de hauts gestionnaires des grandes entreprises suivantes : iA Groupe financier, Desjardins, Beneva, EXFO, Power Corporation et Caisse de dépôt et placement du Québec. De plus, il sera appuyé de 4 Grands Ambassadeurs (Valérie Gaudreault, cardiologue au CHU de Québec ; Mickaëlle Guilbault, avocate, Fasken ; Louis-Philippe Pouliot, M.B.A., Financière Banque Nationale ; Marie Cossette, avocate associée, Norton Rose Fulbright) et de 7 Ambassadeurs (Claudia Lemelin, Royal Lepage - Équipe Marc Bonenfant ; Jessica Shooner, cofondatrice de MonCPAenLigne.ca ; Marc-André Thibault, Lemieux Nolet comptables professionnels agréés ; Nicolas Moisan, avocat associé, McCarthy Tétrault ; Olivier Roussin, Immeubles Félix Roussin ; Jessie Dumais, avocate, Brodeur Prémont Lavoie Avocats et Laurie Vandal-Fortin, avocate, Lavery avocats). Michèle Drouin est la présidente du comité organisateur. L’an dernier (photo), une somme de 313 000 $ a été remise à la Société canadienne du cancer.

Une première

Le théâtre Périscope vient d’annoncer la double nomination de Gabrielle Ferron et Samuel Corbeil qui assumeront la coordination artistique du théâtre. Il s’agit d’une première. Gabrielle Ferron (photo), qui s’intéresse tant à l’interprétation qu’à la création, a joué dans plusieurs productions théâtrales depuis l’obtention de son diplôme au Conservatoire d’art dramatique en 2016. Samuel Corbeil (photo) a terminé des études en interprétation au Conservatoire d’art dramatique de Québec en 2014. Parallèlement à sa carrière artistique, il a terminé en 2018 un MBA en gestion d’entreprise et étudie actuellement en sociologie à l’Université Laval.

En souvenir

Le 7 février 2021. Appuyé par une défensive complètement dominante, Tom Brady a remporté un septième Super Bowl en carrière, quand les Buccaneers de Tampa Bay ont massacré les Chiefs de Kansas City au compte de 31-9. Les Buccaneers deviennent à cette occasion la première franchise NFL à disputer mais aussi à remporter le Super Bowl dans son propre stade.

Anniversaires

Jacques Picard (photo), ex-organisateur du Salon de l’auto-sport de Québec... Hugo Gilbert, PDG d’Intercar... Steven Stamkos, joueur de la LNH (Lightning), 32 ans... Ashton Kutcher, acteur américain, 44 ans... Marc-André Pelletier, entraîneur-chef du club de natation de Québec (CNQ) depuis la saison 2004-2005, 44 ans... Alexandre Daigle, ex-joueur de hockey, 47 ans... Yves Racine, ex-joueur de la LNH (1989-98) avec les Canadiens en 1994 et 1995, 53 ans... Luc Vigneault, pair-aidant à l’Institut universitaire en santé mentale de Québec, 53 ans... Garth Brooks, chanteur country, 60 ans... Réjean Lecomte, propriétaire et président de Constructions Montchateau, 67 ans.

Disparus

Le 7 février 2021 : Ralph Backstrom (photo), 83 ans, ancien joueur du Canadien de Montréal (1958-1971) des Kings (1971-1973) et de l’AMH (1974-1977)... 2019 : Frank Robinson, 83 ans, ancienne vedette du baseball majeur qui a aussi été le gérant des Expos de Montréal de 2002 à 2004... 2017 : Norah McClintock, 59 ans, écrivain canadienne auteure d'une soixantaine de romans pour la jeunesse... 2016 : Juliette Benzoni, 95 ans, romancière française, à succès... 2015 : Billy Casper, 83 ans, membre du Temple de la renommée du golf... 2014 : Doug (Diesel) Mohns, 80 ans, joueur de la LNH entre 1953 et 1975... 2013 : Louis-Philippe Janvier, 26 ans, frère de la chanteuse et animatrice Marie-Ève Janvier... 2012 : Harry Keough, 84 ans, joueur et entraîneur américain de soccer... 2011 : Ken Olsen, 84 ans, co-fondateur de Hewlett-Packard... 2005 : Bob Turner, 71 ans, ancien défenseur du Canadien (no 11)... 1999 : Hussein, 63 ans, Roi de Jordanie... 1991 : Jean-Paul Mousseau, 64 ans, peintre... 1938 : Harvey Firestone, 69 ans, industriel, fondateur de la Firestone Tire and Rubber.