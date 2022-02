Quoi faire quand ta fille de 16 ans te cache des choses?

J’étais séparée du père de ma fille depuis trois ans quand j’ai rencontré mon conjoint actuel qui est père des deux enfants, un garçon de 6 ans et une fille de quinze qu’il a en garde partagée. Onest chanceux car les trois s’entendent bien, particulièrement les filles.

La relation entre ma fille et moi avait toujours été facile et ouverte. C’est une enfant d’un naturel docile qui a toujours bien réussi en classe. Elle me racontait tout ce qui se passait à l’école ainsi que dans son cercle d’amies. Mais depuis un an environ, son attitude a changé. Après avoir pris un certain temps pour s’apprivoiser, nos deux ados sont devenues les meilleures amies du monde, et ma fille qui me disait tout, a peu à peu pris ses distances avec moi.

Je ne vous cacherai pas que ça me frustre un peu. Non pas que ça me déplaise que ces deux jeunes aient un bon contact entre elles, mais je trouve difficile de voir ma fille s’éloigner de moi en me privant des confidences qu’elle me réservait il n’y a pas si longtemps. C’est mon bébé, et je tiens à ce qu’elle le reste le plus longtemps possible.

Je me sens comme une confidente qui a perdu sa place. Quand je lui dit que son attitude me donne l’impression qu’elle n’a plus confiance en moi elle nie catégoriquement. Mais moi je sais que c’est faux puisque lors des semaines de visite de ma belle-fille, s’il m’arrive de les surprendre en train de se faire des confidences, elles cessent net de parler.

J’ai tellement fait d’efforts pour que ma fille soit bien dans sa peau, qu’elle soit ouverte au monde et s’intéresse à ses études autant qu’à la vie de ses contemporains, que ça me fait peur de penser qu’avec son changement de comportement, je risque de finir par être évacuée de ses centres d’intérêt et de la perdre. S’il fallait qu’elle vive un traumatisme et que je ne le sache pas, je ne me le pardonnerais pas.

Maman poule qui veut le rester

Enlevez-vous ça de la tête l’idée de la maman poule qui veut le rester. Ce serait d’ailleurs très mauvais pour votre ado. Elle entre dans sa phase de détachement et c’est bien correct qu’elle en prenne l’entière responsabilité. Vous devriez d’ailleurs être rassurée de connaître, et même de vivre partiellement sous le même toit que sa nouvelle confidente. Quand les enfants ont de bons départs dans la vie, il y a de fortes chances qu’ils poursuivent dans cette voie. Et même si en apparence, ils ont l’air de rejeter ce qu’ils aimaient avant, leur instinct va les ramener vers leurs bases, si le besoin s’en fait sentir.