Remparts: Conor Frenette absent un mois de demi

Conor Frenette aurait assurément préféré des débuts différents avec les Remparts. Après seulement un match et une période dans son nouvel uniforme, le voilà qui devra s’absenter pour une période minimale de six semaines en raison d’une fracture au pied gauche.

L'attaquant de 20 ans avait quitté après la première période de la rencontre face aux Tigres de Victoriaville, dimanche. Frenette avait reçu une rondelle sur un pied lors d'un entrainement il y a environ une semaine mais une radiographie n'avait décelé aucune fracture à ce moment. Il avait continué à s’entrainer malgré un léger inconfort mais, dimanche, il a reçu un coup de bâton sur le même pied.

«Je sentais qu’il y avait de quoi de pas correct. Je sentais que c’était lousse dans mon pied», a raconté Frenette lors d’un appel FaceTime avec les représentants des deux quotidiens de Québec, hier.

Les Remparts avaient alors décidé de le retirer du match de façon préventive et une nouvelle radiographie, passée hier matin, a finalement révélé une fracture.

«Quand j’ai appris la nouvelle ce matin, je n’étais pas le gars le plus parlable. J’avais tellement hâte à mes débuts avec les Remparts. J’avais joué un bon premier match et ensuite je joue une période et c’est terminé pour six semaines. C’est décevant mais d’un autre côté, le positif est qu’à mon retour il restera encore un mois avant les séries. En plus, je vais revenir devant des partisans.»

TOUJOURS AVEC L’ÉQUIPE

Il s’agit d’une première blessure importante en quatre saisons dans la LHJMQ pour le natif de Gatineau. Malgré sa longue absence, il restera dans l’entourage des Remparts. Bonne nouvelle dans les circonstances, il ne porte pour l’instant qu’une botte orthopédique et non un plâtre.

«Je peux encore m’entrainer le haut du corps et faire certains exercices de jambe afin de garder une certaine motricité.»

À GATINEAU MALGRÉ TOUT

Malheureusement pour lui, il ratera donc la série de deux matchs, les 11 et 12 février prochains, dans sa région natale face aux Olympiques de Gatineau.

«Il va falloir que je parle avec Patrick mais j’aimerais bien m’y rendre avec l’équipe. Ça va me permettre de retourner dans ma région et peut-être que mes parents y seront alors je vais pouvoir leur jaser un peu. Ça va aussi me permettre de rester dans l’environnement de l’équipe et continuer à bâtir une chimie avec les gars.»

En un match et une période avec les Remparts, Frenette avait inscrit un but et une passe, dirigé cinq tirs au but et maintenu un différentiel de +2.

