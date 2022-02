Sept choses à garder en tête quand on est en quête d’un appartement

La période achalandée des visites de logements débute sous peu au Québec.

Un lecteur me demande : « Je compte déménager dans mon tout premier appartement l’été prochain. J’entamerai les visites d’ici quelques semaines et j’aimerais pouvoir me préparer. Quelles sont les bonnes questions à poser lors des visites ? »

Vous informer et poser les bonnes questions lorsque vous magasinez un appartement est très important. On peut parfois s’emballer rapidement, mais même les plus beaux logements peuvent cacher de mauvaises surprises.

Voici 7 éléments à garder en tête :

1. Les appareils électroménagers

Plusieurs logements sont loués avec les électroménagers, ce qui peut rendre votre déménagement beaucoup plus facile en plus de vous éviter bien des frais ! Les électroménagers sont dispendieux et sont difficiles à transporter. S’ils sont inclus, demandez si les coûts sont partiellement ou entièrement compris dans le loyer mensuel.

2. Les coûts d’énergie

Il est très important de demander si les frais d’électricité, de chauffage, d’air conditionné (s’il y a lieu) et d’eau chaude sont inclus dans le coût du loyer. Si ce ne l’est pas, demandez le prix de la facture de l’ancien locataire afin de voir si votre budget vous le permet.

3. Les conditions du bail

N’oubliez pas de vous asseoir avec le propriétaire et de bien comprendre les conditions de votre bail avant de signer quoi que ce soit. Par exemple, plusieurs propriétaires indiquent dans les conditions du bail que les animaux sont interdits. Si vous en avez un, vous voudrez le savoir avant de signer ! Informez-vous aussi si l’internet ou d’autres services de télécommunications sont inclus dans le prix du loyer.

4. L’aménagement de l’appartement

Informez-vous auprès du propriétaire à savoir quels types d’aménagements sont acceptés. Avez-vous le droit de peinturer un mur noir ? D’accrocher des cadres avec des clous ? D’accrocher une télé au mur ? Encore une fois, tout cela dans l’optique de vous éviter de mauvaises surprises !

5. Le bruit

Fait à ne pas négliger informez-vous sur le voisinage et sur l’insonorisation des murs de l’appartement. Le bruit n’est peut-être pas quelque chose qui vous dérange, mais si c’est le cas, vous pourriez regretter votre choix rapidement. Si vous êtes accompagné, faites un test : allez dans le corridor et parlez à voix haute et validez si votre accompagnateur vous entend de l’intérieur de l’appartement.

6. L’entretien de l’immeuble

Est-ce que le propriétaire a déjà eu des problèmes de souris ou encore de punaises de lit dans le passé ? Est-ce qu’il entretient convenablement l’immeuble et le terrain ? Demandez également à qui revient la responsabilité du déneigement et autre service du même genre.

7. La sécurité

Assurez-vous toujours de faire une recherche sur le quartier et les environs avant de signer un bail. Vous voulez vous sentir bien et en sécurité dans votre nouveau chez vous.

Conseils

◆ S’il s’agit de votre premier appartement, il peut être intéressant d’être accompagné de quelqu’un qui a de l’expérience lors de vos visites.

◆ Ne vous pressez pas ! Effectuez vos recherches et visitez plusieurs appartements s’il le faut. Généralement, vous serez là au moins un an, donc assurez-vous d’être satisfait.